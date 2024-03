Helldivers 2: Update bringt überraschend neuen Gegner

Helldivers-2-Spieler haben eine neue Art von außerirdischer Bedrohung entdeckt: die Shriekers. Dieser neue Gegnertyp wird weder in der offiziellen Spieldokumentation noch in den Patch Notes für das jüngste Update erwähnt.

Mit Hunderttausenden von Spielern, die sich online in den galaktischen Krieg stürzen, ist Helldivers 2 derzeit ein echter Multiplayer-Hit. Eine große Spielerbasis bedeutet, dass jede noch so kleine Änderung schnell bemerkt wird. Leaks und Modifikationen können auch Features enthüllen, die ursprünglich geheim gehalten werden sollten. Zum Beispiel wurden die Mechs erst kürzlich von Entwickler Arrowhead Game Studios offiziell hinzugefügt.

Das letzte Geheimnis, das aufgedeckt wurde, ist ein neuer Gegnertyp namens Shrieker. Seit dem Erscheinen des Updates 1.000.102 haben Spieler in den sozialen Medien Screenshots und Clips gepostet. Diese zeigen etwas, das aussieht wie ein Mitglied der feindlichen Fraktion der Terminiden. Ein Spieler namens Litnos hat während einer Mission zur Bekämpfung von Terminiden einen ungewöhnlichen Feind gesichtet. Da die Maps und Missionen des Spiels prozedural generiert werden, ist es zufällig, ob der neue Feind auftaucht. Deshalb haben nicht alle Helldivers-2-Spieler, die gegen die Terminiden kämpfen, die neuen Shrieker bereits gesehen.

Helldivers-2-Spieler entdecken seltsamen neuen Gegnertyp nach Update

Wie auf den Bildern von Litnos und bei Sichtungen durch andere Benutzer zu sehen ist, kann der sogenannte Shrieker fliegen. Er taucht in der Nähe von großen pilzartigen Strukturen auf, die ähnlich aussehen wie die Terminid Spore Spewers, die in Helldivers 2 Zielorte sind und die Umgebung in dichten, fremdartigen Nebel hüllen und die Sichtweite verringern. Die Shriekers sehen aus wie die Terminidenjäger, haben aber größere Flügel und greifen ahnungslose Super-Erde-Truppen im Sturzflug an. Terminidenjäger in Helldivers 2 sind berüchtigt dafür, dass sie Spieler flankieren und schnell den Abstand verringern können, indem sie hoch in die Luft springen. Es ist daher naheliegend, dass sie auch die Fähigkeit zum Dauerflug entwickelt haben.

Die Spieler reagierten überrascht und erfreut. Sie drückten ihre Begeisterung darüber aus, etwas Neues im Spiel gefunden zu haben. Andere lobten den Entwickler Arrowhead Game Studios dafür, dass er die Existenz der Shriekers scheinbar in den Patch Notes des Spiels verschwiegen hatte. Bis zum Redaktionsschluss hat Arrowhead weder bestätigt noch dementiert, dass der neue Gegnertyp absichtlich geheim gehalten wurde. Das Studio hat schon früher versehentlich Änderungen in den Patch Notes verschwiegen. Die jüngsten Patch Notes erwähnen einen Vorfall, bei dem Arrowhead es versäumt hat, die Entfernung der elektronischen Gegenmaßnahmen zu erwähnen. Diese Missionsmodifikation für Helldivers 2 wurde im letzten Patch entfernt. Ob Arrowhead die Shriekers absichtlich geheim halten wollte oder nicht, das letzte Update für Helldivers 2 ermöglichte es einigen Spielern, den Nervenkitzel einer neuen Entdeckung zu erleben.

Worum geht es in Helldivers 2?

Helldivers 2 ist ein aktueller Koop-Shooter, der am 8. Februar 2024 für die PlayStation 5 und den PC erschienen ist. Es ist die Fortsetzung von Helldivers, das 2015 veröffentlicht wurde und damals durchaus erfolgreich für den Entwickler war. In Helldivers 2 schlüpfen die Spieler in die Rolle von Elite-Soldaten, die die sogenannte Super-Erde gegen außerirdische Bedrohungen verteidigen müssen. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Waffen, Rüstungen und Strategemen, die in verschiedenen Missionen auf zufällig generierten Planeten eingesetzt werden können.