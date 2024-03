Helldivers 2 mit erneuten Server-Problemen

Seit Anfang März haben einige Spieler Probleme, sich bei Helldivers 2 in den Multiplayer-Shooter einzuloggen. Diese Probleme scheinen mit dem letzten Update zusammenzuhängen, das kürzlich veröffentlicht wurde. Der Patch erweiterte das Spiel um eine Reihe neuer Inhalte, darunter einige zusätzliche Waffen und Mechs, im Jargon des Shooters Patriot Exosuits genannt. Kurz nach der Veröffentlichung des Updates traten bei einigen Spielern Serverprobleme auf. Diese Probleme waren seit Februar nicht mehr aufgetreten.

Arrowhead hat das Problem bestätigt und arbeitet daran, es schnellstmöglich zu lösen. Ein Vertreter des Unternehmens bestätigte in einer Nachricht vom 8. März auf dem offiziellen Discord-Server, dass sich das Studio des Problems bewusst ist und dass die Spieler sich nicht in das Spiel einloggen können. Obwohl das Problem mit dem Release des letzten Helldivers-2-Updates zusammenfiel, ist der Patch selbst nicht direkt schuld daran. Der Offizielle des Unternehmens nannte einen Anstieg des Serververkehrs als Grund für das Problem. Die Spieler, die sich ins Spiel stürzen, um Mechs auszuprobieren, haben das Backend von Arrowhead ‘überfordert’.

Hey everyone!

With the successful push from the community to take Tien Kwan and the subsequent enabling of the mechs our servers have a hard time coping, the team is aware and doing what they can to mitigate. This intermittent issue is caused by too many trying to acquire the…

— Pilestedt (@Pilestedt) March 8, 2024