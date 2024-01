Können sie die Menschheit retten? – Neuer Trailer zur zweiten Staffel von Halo

Berlin/Wien – Paramount+ hat gerade den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel HALO TV-Serie veröffentlicht. Du kannst dir die ersten beiden Episoden der neuen Staffel ab Donnerstag, dem 8. Februar, in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Paramount+ ansehen.

Worum geht es? – In der zweiten Staffel führt Master Chief John-117 (gespielt von Pablo Schreiber) sein Team von Elite-Spartanern gegen die außerirdische Bedrohung, bekannt als Covenant. Nach einem schockierenden Vorfall auf einem verlassenen Planeten hat John das Gefühl, dass sich der Krieg verändern wird. Er setzt alles daran, zu beweisen, was ihm niemand glauben will: Der Covenant plant einen Angriff auf die größte Festung der Menschheit. Während die Galaxie am Abgrund steht, begibt sich John auf eine Reise, um den Schlüssel zur Rettung der Menschheit – oder zu ihrer Auslöschung – zu finden: das Halo.

Die Serie, unter der Leitung von Showrunner und Executive Producer David Wiener (bekannt für “Brave New World”), spielt im Universum, das 2001 mit der Veröffentlichung des ersten HALO-Spiels für Xbox eingeführt wurde. HALO erzählt von einem epischen Konflikt im 26. Jahrhundert zwischen der Menschheit und der außerirdischen Bedrohung, dem Covenant. Die Serie verwebt tiefgreifende persönliche Geschichten mit Action, Abenteuer und einer fantasievollen Zukunftsvision.

Halo TV-Serie: Wer spielt in der zweiten Staffel mit?

In den Hauptrollen der Serie spielen Pablo Schreiber (“American Gods”) als Master Chief, Spartan-117, und Natascha McElhone (“Californication”) als Dr. Halsey, die in dieser Staffel auch als Produzenten fungieren. Weitere bekannte Darsteller sind Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy und Danny Sapani.

Neu in dieser Staffel sind Joseph Morgan, Cristina Rodlo und Christina Bennington. Fiona O’Shaughnessy und Tylan Bailey kehren ebenfalls als Stammgäste zurück.

Die Serie HALO wird von SHOWTIME in Zusammenarbeit mit 343 Industries und Amblin Television produziert. Die zweite Staffel wird von David Wiener in Zusammenarbeit mit Steven Spielberg, Darryl Frank und Justin Falvey für Amblin Television produziert. Kiki Wolfkill ist ausführende Produzentin für Xbox/343 Industries zusammen mit Otto Bathurst und Toby Leslie für One Big Picture und Gian Paolo Varani. Die internationale Vertriebsverantwortung liegt bei Paramount Global Content Distribution.