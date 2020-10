Halo: The Master Chief Collection – Xbox Series X/S-Upgrade bringt 120fps & 4K

Eine Woche nach dem Release der Xbox Series X/S wird es ein Framerate-Upgrade für Halo: The Master Chief Collection geben. Die optimierte Version wird den Kampagnen- und Mehrspielermodus mit 120 fps und auf der Series X in 4K ausgeführt.

Das Upgrade der nächsten Generation steht bestehenden Besitzern und Game Pass-Abonnenten kostenlos zur Verfügung und bietet außerdem gen-übergreifendes Spielen und ein anpassbares Sichtfeld. Damit Xbox- und PC-Spieler zusammen zocken können, wird die Funktion neben der eingabebasierten Matchmaking- und Server-Regionauswahl verfügbar sein.

Das Xbox Series X-Upgrade für die Halo-Sammlung erscheint am 17. November 2020.

It's time to dust off the ol' Needler.

✅ Fully Optimized on Series X|S

✅ 120 FPS in Campaign & Multiplayer

✅ Split-screen improvements & up to 4K on Series X

✅ Available for free to existing owners or those with @XboxGamePass on November 17 pic.twitter.com/Ufusdsyd8C

— Xbox (@Xbox) October 20, 2020