Halo-Entwickler 343 Industries hat mit seinem neuesten Trailer für Halo Infinite (Start in Weihnachten 2020 gemeinsam mit Project Scarlett) beeindruckt. Die unmittelbarere „Neuerscheinung“ ist jedoch Halo: The Master Chief Collection, die auf den PC kommt. Nun wurde bekannt, dass man jedes Spiel auch seperat kaufen kann. In einem Xbox Wire-Beitrag wurden die Preise genannt.

Bei Steam und im Microsoft Store kosten Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3 und Halo 4 jeweils 9,99 Euro. Die Kampagne für Halo 3: ODST kostet nur 4,99 Euro. Die erste dieser Veröffentlichungen ist Halo: Reach, die irgendwann in diesem Monat starten wird.

Obwohl ein Preis für das gesamte Paket nicht angegeben wurde, ist Halo: The Master Chief Collection derzeit mit dem Xbox Game Pass erhältlich. Außerdem wird Xbox Game Pass für PC angeboten, das vor kurzem eingeführt wurde und für neue Abonnenten für 1 Euro pro Monat erhältlich ist. Für aktuelle Besitzer von Halo: The Master Chief Collection auf Xbox One ist der Mehrspielermodus von Halo: Reach kostenlos, während Campaign und Firefight separat erhältlich sind.