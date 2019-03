Wie wir wissen erscheint im Laufe des Jahres die Halo: The Master Chief Collection auch für Windows PC. Damit konnte 343 Industries nicht nur eine Menge an Pizzen ernten, sondern startet auch schon bald mit den ersten PC-Tests. Angefangen wird „chronologisch“ in der Geschichte mit Halo: Reach.

Halo: Reach ist nämlich schon fast fertig und startet in Kürze auf Steam. Um das Spiel auch gebührend zu testen kann man sich beim Halo Waypoint als Tester anmelden (habe ich schon getan). Um am Test teilzunehmen muss man zuerst einige wichtige Infos für den Entwickler bereitstellen. So muss man seine E-Mail-Adresse verifizieren, seine Konsolen-Infos Preis geben sowie seine Hardware-Spezifikationen einsenden. Nebenbei wird noch der Steam-Account verbunden. Für die ganze Prozedur benötigt ihr ein paar Minuten, dafür dürft ihr als einer der ersten Halo: Reach am PC spielen. Dafür sollte es sich lohnen!

Anders, als bisher erschienene Xbox One-Games der letzten Jahre, ist Halo: The Master Chief Collection KEIN Play Anywhere-Game. Sprich beim Start wird die Xbox One- und die PC-Version nicht plattformübergreifend unterstützt.

343 Industries möchte Cross-Play für die Spiele aktivieren, allerdings muss man dafür die Entwicklung erstmal beenden. Und es muss der Wunsch der Community da sein, überhaupt diese Funktion freizuschalten. Immerhin wissen Shooter-Gamer wie schnell man mit Maus und Tastatur ist, gegenüber einem Controller.

Der erste freigeschaltene Titel, Halo: Reach, bildet die Vorgeschichte zum ersten Halo-Abenteuer aus dem Jahr 2011 (Xbox) und gilt für viele Halo-Fans als bester Titel der Spieleserie.

Solltet ihr Hilfe benötigen bei der Anmeldung zum Test von Halo: Reach, schreibt mir ein Kommentar!