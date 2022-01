Halo Infinite: YouTuber gewinnt 105 Slayer-Matches in Serie

Halo Infinite Multiplayer - (C) 343 Industries

Der Multiplayer-Modus von Halo Infinite ist seit dem 15. November 2021 online und ging damit vor der Kampagne an den Start, anlässlich des 20. Geburtstag von Xbox. Der First-Person-Shooter ist für Windows PC, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

Der Multiplayer kommt bei den Spielern gut an, vor allem seitdem der bekannte Slayer-Modus der Halo-Spiele verfügbar ist. Und nun schaffte ein YouTuber eine wahre Sensation: 105 Slayer-Matches in Serie zu gewinnen! Wer es nicht glauben kann: Dazu gibt es ein achtminütiges Video.

Advertisment

“Mint Blitz” veröffentlichte seine 105-Spiele-Sieg-Serie auf YouTube. Das Kunststück brachte er noch Ende 2021 zusammen. Die Streak-Serie wird nur durch einen PC-Absturz unterbrochen, den er sogar im Video festgehalten hat. Zudem gibt es auch auf HaloTracker.com eine umfangreiche Statistik über seine letzten Slayer-Spiele.

YouTuber kennt Multiplayer-Maps von Halo Infinite in und auswendig

Das Geheimnis von Mint Blitz? Der Streamer kennt die Maps des First-Person-Shooters von vorne bis hinten. Seine anfängliche Herausforderung bestand darin, 50 Slayer-Matches zu gewinnen, aber es wurden mehr als 100.

Der australische Halo-YouTuber hat aber auch noch mehr auf Lager. Auf Twitter zeigte er uns Anfang Dezember, wie man ausgestattet mit einem Hammer, Warthog und Greifhakten durch Halo Zeta fliegt! Aber seht selbst:

This Changes EVERYTHING pic.twitter.com/j3fIGw4oxA — Mint Blitz (@MintBlitz) December 6, 2021

Mit dem Ghost durch die Lüfte? Auch das ist möglich.

Halo Infinite ist ab sofort für Windows PC, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Bei DailyGame.at schaffte es der First-Person-Shooter von 343 Industries in die “Hall of Fame”.