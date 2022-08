Halo Infinite: Kommen “Dinosaurier-artige Gegner” ins Spiel?

343 Industries hat es Versprochen und Versprechen hält man. Oder so. Zumindest im Hintergrund dürfte es einige Projekte geben, die immer wieder durchsickern. Nach der Koop-Kampagne soll Forge starten, die große Halo-Schmiede, zu der bereits einige Spieler Zugang haben und es nicht lassen können Videos zu veröffentlichen. Nun hat ein Spieler einen Clip veröffentlicht, der einen “Dinosaurier-artigen Gegner” zu Halo Infinite bringt.

“The Crusher” verträgt 12 Raketen. Ein übermächtiger Gegner, zumindest im Clip von “Halo Leaks” auf Twitter. Ob der Dino tatsächlich ins Spiel kommt ist ungewiss, vielleicht ist es auch nur eine nette Fan-Arbeit.

Die Geschichte von Halo Infinite wird aber definitiv weitergehen. Vielleicht ist dieser Dino-artige Feind eine versklavte Kreatur der Verbannten, die irgendwo auf einen Halo-Ring gefunden wurde, um sie im Kampf einzusetzen. Ohne hier jetzt Spekulationen anzufeuern, irgendwie eigenartig sieht dieser “neue Gegner” schon aus.

Fighting the Crusher in Halo Infinite!

This thing has quite a bit of health, a bit to much imo. Takes 12 Rockets in total just to kill it. #Halo #HaloInfinite We'll be posting more. pic.twitter.com/HC4tIdg1Fx

— Halo Leaks | Infinite Leaks & News (@leaks_infinite) August 26, 2022