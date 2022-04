Halo Infinite Co-Op-Kampagne hat endlich ein Release-Datum erhalten

Endlich haben wir eine Antwort darauf erhalten, wann man gemeinsam die Kampagne von Halo Infinite erleben kann. Fans des Shooter-Franchises warten bereits einige Monate nach dem Release der Kampagne auf die Co-Op-Option.

Ursprünglich war geplant, dass die Co-Op-Kampagne von Halo Infinite gemeinsam mit der zweiten Season startet. Daraus wird bekanntlich nichts. Bereits im März bestätigte Entwickler 343 Industries, dass das gemeinsame Spielen der Kampagne weiter verschoben werden muss.

Im Community-Update von April (via Twitter) gab 343 nun bekannt, dass das Release-Fenster der Co-Op-Kampagne von Halo Infinite auf August verschoben wurde. Wie bereits bei früheren Updates bekommen Fans kein festgelegtes Datum, was für viele Spieler sicherlich frustrierend sein dürfte. Das Co-Op-Update enthält auch Informationen für die zweite Season von Halo Infinite, „Lone Wolves“, die am 3. Mai 2022 live gehen wird. Eine Roadmap für Season 3 wurde ebenfalls skizziert, die darauf hinweist, dass neue Karten, Modi und Sandbox-Elemente geplant sind.

In this month's #HaloInfinite update we're discussing the team's priorities and sharing an initial look what you can expect throughout the remainder of this year – including new details on Campaign Co-Op and Forge.

