Vor zwanzig Jahren erschien Half-Life (1) und revolutionierte das Ego-Shooter-Genre. Zum runden Geburtstag zeigt uns das Team des HL2-Mods Black Mesa, dem Remake, erste bewegte Bilder der Xen-Maps.

Der Mod ist bereits seit einigen Jahren in Entwicklung und endete bisher vor den Ereignissen aus Xen, der Alien-Welt in der sich Gordon Freeman, der Hauptprotagonist aus Half-Life begibt. Zu sehen gibt es eine bildgewaltige exotische Welt rund zwei Minuten lang. Endlich sieht man auch den Gonarch in Aktion.

Der Release für das Xen-Update von Black Mesa soll im zweiten Quartal 2019 stattfinden. Ob der Termin gehalten werden kann ist fraglich, immerhin gab es schon mehrere Ankündigungen. Weiteres wird von den Mod-Entwicklern darauf hingewiesen, dass es sich bei den Xen-Welten nicht um ein 1:1-Remake handelt, sondern um eine umfassennde Erweiterung. Das hatte man bereits schon früher ins Auge gefasst und wird nun umgesetzt.

Quelle: Black Mesa Forum

