HADES 2: PC Release schon 2023?

Dann wollen wir mal wieder in die Unterwelt

Supergiant Games hat einen Erfolg hingelegt mit welchem sie selbst nicht gerechnet hatten. Mit einem Indie Rogue Like Titel haben sie nicht nur die PCs und Konsolen unzähliger Fans erreicht, sondern wirklich Herzen erobert mit einem der besten Spiele der letzten Jahre. Das zurecht gekrönte Best Game 2021 bekommt in der Gestalt von HADES 2 eine Fortsetzung die schon dieses Jahr 2023 ihr Release auf dem PC erleben könnte. Zumindest deuten kleine Zeichen darauf hin. Auch wenn das Entwickler Studio dazu noch nichts konkretes schreibt.

WERBUNG

HADES 2 Release auf Plattformen mit 2023 für PC gelistet

Es gibt bereits eine brodelnde Gerüchteküche, einige sehr detaillierte Trailer Analysen und natürlich mythologisch basierte Theorien zu der Fortsetzung von HADES. Abgesehen davon dass die Protagonistin mit Melinoe bereits bekannt ist. Und es sich dabei um Zagreus Schwester handelt, weiß man auch bereits dass es dieses Mal in den Kampf gegen Chronos gehen wird und auch die griechischen Titanen eine Rolle spielen werden. Welche ja ihres Zeichens sogar mächtiger als die Götter waren und deswegen von Zeus weggesperrt. Aber dazu in einem detaillierten “Alles was wir über HADES 2 wissen” Beitrag mehr. Dieser folgt bald, also haltet die Augen offen.

Supergiant Games selbst gibt nur einige wichtige Fakten zum Spiel, welches sich aktuell noch in Entwicklung befindet. Insbesondere zur Veröffentlichung gibt es keine genauen Angaben, da es noch zu früh ist um hier genaueres zu sagen. Nur dass mit ein Early Access 2023 sehr vorstellbar ist. Nun ist aber auf der Plattform Releases.com HADES 2 mit einem Release für 2023 gelistet mit der klaren Notiz “CONFIRMED”. Allerdings nur für den PC. Konsolenspieler:innen werden also noch etwas warten müssen, bis es Grund zu jubeln gibt. Aber diesen wird es eindeutig geben. Denn selbst wenn das Studio das 1 zu 1 selbe Game mit einer neuen Story und neuen Charakteren liefern würde, ist dies ein geniales Spiel für alle Singleplayer!