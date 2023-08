HADES 2 könnte Zagreus Geschichte abrunden

Ich freu mich schon so drauf...

Hades 2 wird Supergiant Games’ erster Versuch sein, eine Fortsetzung eines seiner Titel zu entwickeln. Dies hat Spekulationen darüber ausgelöst, wie das beliebte Indie-Studio das Spiel im Vergleich zu seinem Vorgänger weiterentwickeln und würdigen wird. Der Enthüllungstrailer bei den Game Awards 2022 zeigte eine glorreiche Rückkehr zum lebendigen Kunststil und dem befriedigenden Gameplay von Hades, und versprach, dass Hades 2 noch besser sein wird. Außerdem wurde ein neuer Protagonist vorgestellt, mit dem die Spieler die Welt der griechischen Mythologie erkunden werden. Melinoe, die Prinzessin der Unterwelt, ist eine Figur, über die die Fans mehr erfahren möchten, aber viele fragen sich, welche Rolle der geliebte Zagreus im Verlauf von Hades 2 spielen wird.

Nicht einmal Spieler, die mit den vorherigen Titeln von Supergiant Games vertraut waren, hätten den monumentalen Erfolg von Hades vorhersehen können. Nachdem es 2018 im Early Access veröffentlicht wurde, führte die vollständige Veröffentlichung ein paar Jahre später Millionen von Spielern in eine wunderschön gestaltete Welt, mit scharfem Schreibstil, sympathischen Charakteren und einer süchtig machenden Spielmechanik, die es zu einem der herausragenden Kandidaten für das Spiel des Jahres 2020 machte. Hades gehört zu den zeitlosen Spielen, die dazu beigetragen haben, das Rogue-like-Genre neu zu definieren und für ein breiteres Publikum relevant zu machen. Einige hatten vermutet, dass Supergiant Games angesichts dieses Erfolgs für seinen nächsten Titel auf das bewährte Konzept von Hades zurückgreifen würde, und der Trailer für Hades 2 bei den Game Awards 2022 hat diese Theorien fröhlich bestätigt.

Wie viel Zagreus spielt in HADES 2 eine Rolle?

Die Rolle von Zagreus in Hades 2 ist noch unklar. Die meisten Informationen, die die Fans bisher über das Spiel erhalten haben, stammen aus dem ersten Trailer von Hades 2. Die Handlung scheint sich darauf zu konzentrieren, dass Melinoe ihren Großvater, den Titanen der Zeit “Chronos”, besiegen muss. Wie sich das Ganze aus dem wahren Ende von Hades ergibt, wurde noch nicht erklärt, aber es ist zu erwarten, dass Melinoe die volle Unterstützung der Götter vom Olymp auf ihrer Quest haben wird. Nachdem man Hades zehnmal besiegt und dann die erforderlichen Schritte für das Epilog abgeschlossen hat, wird man mit einer herzerwärmenden Wiedervereinigung zwischen den olympischen Göttern und denen, die in der Unterwelt leben, belohnt, wobei Zagreus seine Mutter Persephone erfolgreich gerettet hat. Obwohl es möglicherweise eine Zeitspanne zwischen Hades und Hades 2 gibt, wird dieses kanonische Ende zweifellos in die Handlung der Fortsetzung einfließen.

Als direkte Fortsetzung wird Hades 2 mit Sicherheit an irgendeinem Punkt Zagreus als Charakter beinhalten. Die Erzählung zwischen dem ersten Spiel sollte die Entwicklung des ehemaligen Hauptprotagonisten zeigen, während die Rolle an seine Schwester übergeben wird. Es gibt verschiedene interessante Wege, die Supergiant Games in Bezug auf diese Übergabe gehen könnte, aber vielleicht am faszinierendsten wäre es, Zagreus in die Rolle des “Boon-Givers” zu versetzen, einer zentralen Spielmechanik, die den Spielern auf ihrer Reise zur Bekämpfung von Chronos hilft.

Hades 2 kann die Originalversion ehren, ohne in ihrem Schatten zu leben. Eine zentrale Mechanik in Hades war, dass die verschiedenen Götter, die Zagreus begegnete, thematische Vorteile und Modifikatoren für den Kampf boten, die die Effektivität im Kampf steigerten und das Spiel beeinflussten. Das Befördern von Zagreus vom Kämpfer zum “Boon-Giver” wäre eine clevere Anspielung auf seine Erhebung in den Kreis der Götterfamilie am Ende des ersten Spiels und würde ihn an einen Kernmechanismus der Spiele binden. Dies würde auch Abwechslung schaffen und den Entwicklern die Möglichkeit geben, ein völlig neues Thema für eine Reihe von “Boons” zu entwerfen, um die Spieler für jeden Durchlauf aufzubauen.

Mit dem Dialogsystem von Hades könnte die Rolle des “Boon-Givers” Zagreus nicht auf eine eindimensionale Figur beschränken, sondern ihm eine Fülle von weisen Worten, amüsanten Anspielungen aus dem ersten Spiel und einem Gefühl der Mentorin verleihen, während Melinoe sich als Charakter entwickelt. Diese Mentor-Rolle für Zagreus könnte erweitert werden, vielleicht sogar die Rolle des “Boon-Givers” überschatten, aber der Trailer deutete darauf hin, dass die geheimnisvolle Hekate Melinoe führt. Wie dem auch sei, Hades 2 zählt zweifellos zu den am meisten erwarteten Indie-Spielen, die derzeit in Entwicklung sind. Zumindest bei mir.