Gust und Koei Tecmo präsentieren in Kürze den neuen Atelier-Titel

Am 8. August wird es auf Youtube einen Livestream geben, bei dem der neue Teil vorgestellt werden soll.

Koei Tecmo und Gust haben einen Livestream für den 8. August geplant, an dem ein neuer Teil des Atelier Franchises vorgestellt werden soll.

Die Atelier-Reihe dürfte vielen Spielern die im JRPG Genre unterwegs sind wohl bekannt sein. Schon seit Jahren veröffentlichen Gust immer wieder neue Titel der Reihe und vor allem die drei Atelier Ryza Spiele haben einen ziemlich großen Erfolg gefeiert. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key wurde erst dieses Jahr veröffentlicht und in der aktuellen Sommer Season gibt es sogar einen Anime zu Ryzas Abenteuer. Dieser läuft im Simucalst auf Crunchyroll.

Der Livestream beginnt am 8. August um 14 Uhr deutscher Zeit. Was uns in dem kommenden Atelier Game erwartet, werden wir wohl hier erfahren. Dabei hoffe ich, dass wir tatsächlich endlich einen komplett neuen Ableger bekommen werden, mit einer neuen Protagonistin. Auch wenn die Atelier Ryza Titel sehr gut sind, was sich auch auf Metacritic widerspiegelt, so muss ich sagen das mir beim dritten Teil langsam die Begeisterung für die Serie ausging. Da mit Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream auch die Geschichte von Sophie und Plachta zu Ende erzählt wurde, dürften wir auch hier keinen neuen Teil erwarten. Die Daumen für ein komplett neues Abenteuer sind also gedrückt.