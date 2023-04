Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PC) – Game Review

Ryza kehrt in ihre Heimat zurück, die erneut von einer Gefahr bedroht wird.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key schickt die junge Alchemistin Ryza nun auf ihr bereits drittes Abenteuer. Damit reiht sie sich zu Atelier Iris ein, welche auch 3 Teile gewidmet bekommen hat. Doch ist das neuste Abenteuer genauso spannend wie die davor? Erfahrt es hier.

Nach Ryzas Abenteuer in Atelier Ryza 2 in ihren Heimatort zurück. Er weit bekannte Alchemistin hat sich einen Namen gemacht und hilft mit ihren Fähigkeiten den Menschen so gut es ihr möglich ist. Doch die Ruhe hält nicht lange an, eine Gruppe von Insel taucht plötzlich aus dem Meer auf und bringt das Gleichgewicht der Umgebung aus den Fugen. Zusammen mit ihren Freunden und auch neuen Begleitern, versucht sie das Geheimnis der Inseln und den Stimmen in ihrem Kopf, die vom “Code of the Universe” sprechen zu lösen. Um die Geschichte, diverse Items und auch die die Beziehung der Charaktere untereinander besser zu verstehen, empfiehlt es sich die Vorgänger gespielt zu haben, bevor ihr mit Atelier Ryza 3 startet.

WERBUNG

Bereise die Welt in Atelier Ryza 3

Da Ryza im neusten Teil ihrer Reihe an ihren Heimatort zurück kehrt, treffen wir dort auf viele Gegenden und Menschen die wir schon bereits aus Atelier Ryza 1 kennen. Doch damit Endet es natürlich nicht. Da die neuen Insel eine Bedrohung für die Gegen darstellen, versuchen Ryza und ihre Begleiter das Geheimnis darum zu lüften. Die Welt im Spiel könnt ihr frei bereisen, doch es sollte natürlich vorgewarnt werden, dass es Gegenden gibt in denen die Monster stärker sind als Ryza. Dadurch das Ryza auch neue Kameraden kennen lernt, reist sie neben den Inseln und der heimatlichen Umgebung auch in neue Regionen. Dank ihrer Alchemie könnt ihr an bestimmten Orten neue Ateliers eröffnen, die euch als Basis dienen und Vorteile bringen. Insgesamt könnt ihr 3 verschiedene Ateliers bauen, die jeweils einen anderen Nutzen mit sich bringen. Das Labor-Atelier hilft bei der Synthese, die Farm hingegen hilft euch beim Sammeln von Materialien. Habt ihr euch für eine Basis entschieden, könnt ihr diese aber auch jederzeit ändern und euren aktuellen Zielen passen. Natürlich könnt ihr eure Ateliers auch wie gewohnt mit Deko und Möbeln nach eurem Geschmack einrichten.

Ihr solltet auch während ihr die Karte aufdeckt und neue Orte besucht auch immer fleißig Materialien sammeln. Diese sind großzügig überall zu finden und je nachdem welches Tool ihr nutzt, erhaltet ihr zum Beispiel aus der selben Pflanze verschiedenste Materialien. Die Tools könnt ihr wie gewohnt mittels Synthese herstellen und Ausrüsten. Es lohnt sich also immer mal wieder zu wechseln, um von allen Materialien genug auf Vorrat zu haben. Dank Ryzas großer Tasche, könnt ihr viele Sachen sammeln die dann im Atelier automatisch in euer Lager übertragen werden. Solltet ihr doch mal eine volle Tasche haben, müsst ihr euch nicht sorgen. Dank der Aussichtspunkte könnt ihr schnell zwischen den Gebieten, Städten und eurem Atelier hin und her reisen.

Angepasstes Kampf- und Synthesesystem

Wer wie empfohlen die Vorgänger gespielt hat, wird bemerken das sich sowohl das Kampf-, als auch das Synthesesystem weiterentwickelt haben und neue Elemente integriert wurden. Es wird immer noch Rundenbasiert gekämpft, aber nicht wie man es aus den Persona Spielen kennt. Je nachdem welche Aktionen ihr im Kampf wählt, desto länger oder kürzer ist eure Wartezeit bis ihr die nächste Aktion durchführen könnt. Standardangriffe sorgen zum Beispiel dafür, dass ihr schneller wieder am Zug seid. Kombiniert ihr diese aber mit Spezialangriffen, so müsst ihr am Ende länger warten bis ihr wieder an der Reihe seit. Verteidigen hingegen stoppt den Ablauf der Wartezeit und empfiehlt sich daher nur, wenn die Monster euch gerade angreifen. Wann sie das tun werden könnt ihr genau sehen, denn auch bei ihnen wird euch genau dargestellt, wann sie ihre nächste Aktion ausführen können.

Wenn ihr die Welt bereist in Atelier Ryza 3 und Monster bekämpft, werdet ihr auch die Fähigkeit erhalten aus Gegnern und Aussichtspunkten Energie ziehen zu können, welche sich in Schlüssel verwandeln. Das meine ich Wortwörtlich. Die Schlüssen bringen diverse Vorteile mit sich und können euch boostern. Eine Schlüssel stärken euch im Kampf und sorgen dafür, dass es keine Wartezeiten mehr zwischen euren Aktionen gibt. Andere Schlüssel lassen euch bessere Materialien für die Synthese sammeln oder aktivieren ihren Effekt bei der Synthese. Es lohnt sich daher soviele Schlüssel wie möglich zu sammeln und zu verwenden.

Auch das Synthesesystem wurde wieder etwas abgewandelt. Viele der Items die ihr herstellen könnt, dürftet ihr schon aus den vorherigen Teilen kennen, als auch aus älteren Atelier Titeln. Auch Waffen, Bomben und Heilmittel könnt ihr dank der Synthese herstellen. Je besser das Grundmaterial ist, das ihr für die Synthese nutzt umso höher wird die Qualität der Sachen die ihr herstellt. Wer sich allerdings nicht zu sehr mit der Synthese aufhalten lassen will, kann auch das Spiel die Materialien auswählen lassen. Ihr müsst euch vorab nur entscheiden ob der Gegenstand zum Ende eine hohe oder niedrige Qualität haben soll.

Kein Board mehr für Sidequests

Eine tolle Verbesserung die mir positiv aufgefallen ist, ist die Anpassung der Sidequests. In Atelier Ryza 2 musste man um neue Quests anzunehmen immer in ein Cafe gehen und dort an einem Board die Quests annehmen und abschließen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Nebenmissionen poppen in der offenen Welt auf und können direkt bei dem NPC angenommen werden, bei dem ihr sie am Ende auch abgeben müsst. Oftmals müsst ihr dazu bestimmte Monster besiegen oder Items einer gewissen Qualität herstellen. Als Belohnung erhaltet ihr neue Materialien oder auch Geld.

Auch eure Teammitglieder werden euch bei der Reise Quests aufgeben, die ihr abschließen könnt. Dafür erhaltet ihr ebenfalls Materialien oder die Stats des Charakters werden aufgewertet. Das bringt natürlich viele Vorteile im Kampf, vor allem dann wenn die Gegner noch etwas stärker sein sollten als ihr.

Grafik und Lokalisierung

Die Grafik von Atelier Ryza 3 ist die eines typischen JRPGs. Eine Anime Welt, bunt mit viele Fasseten. Doch auch im neuen Teil merkt man, dass der Entwickler noch sehr an alten Traditionen festhält. Die Animationen der Sequenzen sehen etwas altbacken aus und auch die Umgebung zeigt nicht das Potential, das Spiele heutzutage haben können. Das es möglich ist gute Grafik und JRPGs zu vereinen, hat immerhin Tales of Arise deutlich gezeigt. Auch wenn sie dafür den Stil ihres Spieles etwas anpassen mussten.

Auch eine deutsche Lokalisierung fehlt immer noch und das obwohl die Atelier Ryza Games auch im Westen sehr beliebt und erfolgreich sind. Das Spiel gibt es also weiterhin nur in englisch.

Fazit zu Atelier Ryza 3

Atelier Ryza 3 ist ein würdiger Nachfolger und lässt keineswegs nach. Auch wenn die Grafik noch Potential hat, wissen Gust und Toei Tecmo wie man ein Franchise am Laufen hält und sich nicht auf dem Erfolg der vorherigen Teile ausruht. Mit jedem neuen Teil werden Dinge angepasst und verbessert und eine solide neue Story geschrieben, die gut auf den vorherigen Abenteuern aufbaut. Ob wir noch einen viertel Teil erhalten werden bleibt abzuwarten. Persönlich würde ich mich aber über eine neue Protagonistin sehr freuen, auch wenn ich Ryza wirklich mag.

Review Wertung

8 SCORE Eine gelungene Fortsetzung die ihre Vorgänger nicht hängen lässt. Detail-Wertung Grafik 7 Sound 10 Gameplay 9 Story 9 Motivation 8 Steuerung 8

Test-Hardware: Intel Core i7 8700K, NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, 12x 3.70GHz, 16GB DDR4, Gigabyte Z370P D3 Mainboard. Gespeichert auf Crucial MX300 SSD

Unterstütze uns*: Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de.

* Unterstützte uns mit DEINEM Klick auf einen der Werbelinks.

Wir verdienen damit eine kleine Provision, für DICH entstehen dadurch keine Kosten. Vielen Dank!

Wie uns warum wir so bewerten findest du in unserer Review Policy.