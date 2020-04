GTA Online: Wie man als Bigfoot spielt

GTA Online: BigFoot

GTA Online ist nicht nur ein cooles Online-Action-Spiel, es hat auch viele Seiten. Eine Seite ist die Lächerlichkeit, die man an den Tag legt und für Abwechslung sorgt. Man kann mit Hilfe einer Pflanze zu einem Tier werden oder man wird Bigfoot.

Die Tiertransformationsfunktion war eine neuere Ergänzung für GTA Online, bei der man Peyote, ein halluzinogenes Medikament, konsumieren konnte, um sich in ein zufälliges Tier zu verwandeln. Das Feature wurde kürzlich aus dem Ruhestand genommen und läuft nun bis zum 13. April, diesmal jedoch mit einer Wendung. Bis das Event vorbei ist, können die Spieler in den legendären Bigfoot wechseln. Dies ist jedoch etwas schwierig.

Der erste Schritt, um Bigfoot zu werden, ist eines der coolsten Dinge, die Spieler in GTA Online tun können, die goldene Peyote-Pflanze zu finden. Es gibt nur eine goldene Peyote-Pflanze auf der gesamten Karte, und ihre Koordinaten liegen weit nördlich in Grapeseed, insbesondere in der Gegend hinter Trevors Landebahn. Die genauen Koordinaten sind -1472.531, 4439.456, 18.862. Wenn es nicht da ist und jeder auf einem öffentlichen Server spielt, hat es wahrscheinlich jemand anderes es geschafft. Keine Sorge, es erscheint alle 24 Stunden im Spiel, also schlag dein Zelt dort auf.

GTA Online – Die beste Zeit um Bigfoot zu werden

Der nächste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass die Bedingungen für die Umwandlung in Bigfoot richtig sind. Insbesondere muss man bis zu einem bestimmten Zeitfenster warten und sicherstellen, dass das Wetter neblig ist. Die Meinungen über das genaue Zeitfenster, vor allem über den Beginn, gehen auseinander, obwohl sich alle einig sind, dass die goldene Gelegenheit um 20:00 Uhr endet. Die Schätzungen für den Beginn des geeigneten Zeitraums reichen von frühestens 15.00 Uhr bis spätestens 17.30 Uhr. Daher ist es möglicherweise am besten, die Pflanze zwischen 17.30 und 20.00 Uhr zu essen. Es ist schwieriger, sich in GTA Online regelmäßig in ein Tier zu verwandeln, aber es lohnt sich auch sehr.

Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, verwandelt sich der Spieler in Bigfoot. Bigfoot ist, wie der Name schon sagt, groß und auch ziemlich schnell und stark, so dass es auch ohne den Einsatz von Waffen ernsthaften Schaden verursachen kann. Es kann zwar nicht fahren, wird aber auch von der Polizei nicht bemerkt, möglicherweise weil er ein Mythos ist. Es hat auch zusätzliche Gesundheit, um richtig mit anderen Spielern umzugehen, die nach ihm kommen. Ein wenig Thanos-mit Fell-Feeling. GTA 5 ist noch heute, 7 Jahre nach seinem ersten Release, sehr beliebt. Nach Call of Duty landete es in den PS4-Download-Charts auf Platz 3. Es verkauft sich stärker als wie Doom Eternal, in der ersten Verkaufswoche. Zumindest digital. Der Hype hört auch nicht auf, wenn man an GTA 6 denkt. Fast jede Woche beschäftigen uns neue Gerüchte über den kommenden Titel von Rockstar Games.

Grand Theft Auto Online ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.

Quelle: Dexerto