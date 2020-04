Call of Duty dominiert die Download-Charts der PlayStation 4

Call of Duty Warzone - (C) Activision

Der März war zweifellos ein großer Monat für Fans von Activisions Flaggschiff-Ego-Shooter Call of Duty. Die PlayStation 4-Download-Charts von Sony spiegeln diesen Erfolg wider. Zwei Call of Duty-Spiele wurden in den Top 10 der am häufigsten heruntergeladenen Titel des Monats aufgeführt, und das hochgespielte Call of Duty: Warzone schlug sowohl Fortnite von Epic Games als auch Apex Legends von Respawn Entertainment in der Kategorie der kostenlosen Spiele.

Call of Duty: Modern Warfare war das am häufigsten heruntergeladene PlayStation 4-Spiel im März 2020, wie aus den Charts hervorgeht, die der Content Communications Manager von Sony Interactive, Justin Massongill, im PlayStation-Blog veröffentlicht hat. Auf dem zweiten Platz war MLB The Show 20 von San Diego Studio, das am 17. März veröffentlicht wurde. Dritter wurde Grand Theft Auto V von Rockstar Games. An vierter Stelle stand Doom Eternal von id Software, das am 20. März veröffentlicht wurde.

Beat Saber führt die VR-Charts der PS4 an

Das fünfthäufigste heruntergeladene Spiel war die Remastered-Kampagne Call of Duty: Modern Warfare 2, der Titel wie Nioh 2 von Team Ninja und Persona 5 Royal von Atlus geschlagen wurden. In der Zwischenzeit führte Beat Saber von Beat Games die Liste der erfolgreichsten PlayStation VR-Spiele an, während Fortnite und Massive Entertainments The Division 2: Warlords of New York die DLC- und Erweiterungs-Tabelle anführten.

Zwischen den Double-Whammy-Veröffentlichungen von Warzone und MW2 Campaign Remastered ist nicht schwer zu erkennen, warum Call of Duty im letzten Monat diese Vormachtstellung in den PlayStation-Charts genossen hat. Die Serie wurde neben den Doppelveröffentlichungen von Doom Eternal und Nintendos Animal Crossing: New Horizons am 20. März in den sozialen Medien ausführlich diskutiert.

Der Call of Duty-Charts-Killer für April heißt FF7 Remake

Während Sony sich auf die Veröffentlichung seiner Konsole der nächsten Generation, der PlayStation 5, vorbereitet, finden trotz der anhaltenden Coronavirus-Pandemie immer noch viele beliebte Titel ihren Weg auf die aktuelle Hardware. Einige Spiele wie Naughty Dogs The Last of Us 2 haben sich aufgrund der Covid-19-Kriese verzögert, die dazu geführt hat, dass Studios ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Call of Duty von Final Fantasy 7 Remake in den Charts für entthront wird, im aktuellem Monat.

Angesichts der allgegenwärtigen Präsenz des Shooter-Franchise mit Modern Warfare, Warzone und MW2 Campaign Remastered ist dies jedoch schwer zu sagen – insbesondere, da die dritte Season von Inhalten in Modern Warfare und Warzone im Umlauf ist.

Quelle: PlayStation Blog