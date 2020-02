Über eine Stunde englisches Gameplay zu Persona 5 Royal

Persona 5 - (C) Atlus

Das Online-Magazin Gematsu hat Videos zu Persona 5 Royals veröffentlicht, welches sie auf der dem Persona 5 Royal-Event in Los Angeles aufgezeichnet haben.

Atlus bereitete Sicherungsdateien mit Zugriff auf verschiedene frühe Szenen vor, darunter den ersten „Palast“ – den Main Dungeon des Spiels, der aus den negativen Gedanken derjenigen besteht, die die Phantomdiebe reformieren wollen. Zudem zeigten sie die neue Mechanik „Greifhaken“ und Aktualisierungen zum Bosskampf im Palast, sowie das neue Kichijoji-Gebiet, Ereignisszenen mit dem neuen spielbaren Charakter Kasumi Yoshizawa und die vom Spieler anpassbare “Thieves ‘Den”.

Persona 5 Royal wurde am 31. Oktober 2019 in Japan für PlayStation 4 veröffentlicht und soll am 31. März in Amerika und Europa erscheinen. Zudem wird es erstmals eine deutsche Lokalisierung geben. Bisher wahren die Persona-Spiele nämlich nur in englisch verfügbar.