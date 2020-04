PlayStation-Fans glauben, dass die PlayStation 5 weiß wird

PS5 Fankonzept

Sony hat endlich einen Teil seiner kommenden Konsole der nächsten Generation, die PS5, vorgestellt, indem es zeigte, wie sein Controller aussehen wird. Der DualSense ist der Controller der PlayStation 5 und markiert eine Abkehr vom DualShock, den PlayStation von Anfang an verwendet hat. Seine weißen Designelemente veranlassen die Spieler zu der Annahme, dass die neue Konsole selbst tatsächlich weiß sein könnte.

Die Ankündigung des DualSense für die PlayStation 5 ist eigentlich eine ziemlich große Sache, da sie zeigt, dass Sony den DualShock 4 nicht einfach auf einen DualShock 5 aufrüstet, sondern ein völlig neues Produkt innoviert. Das schlanke Schwarz-Weiß-Design könnte auch interessante Auswirkungen haben, da die neue PlayStation 5 das Farbschema nachahmen könnte. Das würde zumindest Sinn ergeben.

Abgesehen von der ursprünglichen PlayStation wurde in der Vergangenheit jede Iteration der PlayStation mit einem komplett schwarzen Farbschema gestartet und von einem komplett schwarzen Controller begleitet. Obwohl es sicherlich Farbabweichungen wie gletscherweiße PlayStation 4-Konsolen und dergleichen gegeben hat, handelt es sich immer um Varianten.

PSX in grau, PS2 – PS4 in schwarz

Selbst mit der ursprünglichen PlayStation, die in Grau gestartet wurde, haben die Controller die Konsole in Bezug auf das Farbschema immer angepasst, sodass tatsächlich Grund zu der Annahme besteht, dass die neue Konsole möglicherweise Elemente mit weißem Design enthält. Betrachtet man jedoch den tatsächlichen Controller, so handelt es sich eindeutig um eine Mischung aus Schwarz und Weiß. Ein schwarz-weißes PlayStation 5-Design könnte unglaublich cool aussehen und die Konsole von anderen in ihrer Linie sowie von Konkurrenzkonsolen abheben, die stark auf Markenfarben angewiesen sind.

Der Controller hat auch leichte blaue Akzente, ähnlich der Anzeige des DualShock 4 auf der Rückseite, die möglicherweise auch in das PlayStation 5-Design Eingang finden. Genauso wie die DualShock 4-Anzeige die Farbe ändern konnte, um entweder den Akkuladestand oder den Eingang darzustellen, kann auch die DualSense-Lichtleiste die Farben ändern. Dies bedeutet, dass Fans auf der PS5 möglicherweise einen ähnlichen Lichtbalken erwarten können wie auf der PS4, um den aktuellen Status des Systems anzuzeigen (Ein, Aus, Ruhemodus usw.).

Hebt sich der PS5-Controller komplett vom Design der Konsole ab?

Natürlich ist dies alles nur Spekulation, und es ist möglich, dass das Design des PS5-Controllers nicht das Design der PlayStation 5 widerspiegelt. Dennoch scheint es unwahrscheinlich, dass die beiden völlig unabhängig voneinander sind, so dass zumindest einige der Designaspekte des Controllers auf die eine oder andere Weise mit der Konsole zusammenhängen müssen. Die Zeit wird es zeigen, da die Konsolen der nächsten Generation voraussichtlich Ende des Jahres erscheinen werden. Ein Fan hat sich dazu konkret schon Gedanken gemacht und uns ein schickes PS5-Design gezeigt. Sony, genau so etwas wollen wir sehen.

Quelle: ComicBook