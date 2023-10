GTA Online: Neues Update mit Ghostbusters-Auto

Auch in Grand Theft Auto Online hält in diesem Jahr Halloween wieder Einzug. Das neueste Update des Multiplayer-Spiels liefert eine Vielzahl an gruseligen Inhalten, darunter ein Fahrzeug, das dem legendären Ecto-1 der Ghostbusters verdächtig ähnlich sieht. Darüber hinaus erwarten die Nutzer drei neue Gruselmodi, eine Mission zum Fotografieren von Geistern, Bonus-GTA$ und RP-Belohnungen sowie einige kostenlose Items.

Es stimmt zwar, dass Updates für GTA Online immer seltener werden, aber Rockstar scheint jedes Jahr zu Halloween neuen Content zu liefern. Halloween 2022 brachte den Spielern ein seltenes Sasquatch-Outfit und jede Menge UFOs. Im Jahr 2021 gab es zu Halloween Phantomautos und umherziehende Slasher.

Das diesjährige Halloween hat für GTA Online-Fans wieder einiges an neuen Inhalten zu bieten. Das fängt schon damit an, dass es ein brandneues Fahrzeug gibt, das Albany Brigham Muscle Car. Es kann im Southern San Andreas Super Autos Shop gekauft oder für GTA+ Mitglieder kostenlos im Vinewood Car Club erworben werden. Der Albany Brigham sieht zwar schon für sich genommen interessant aus, aber mit der Ghosts Exposed-Lackierung, die man durch das Fotografieren bestimmter übernatürlicher Erscheinungen freischaltet, erhält man ein ganz besonderes Aussehen. Das Auto sieht damit dem Ecto-1 der Ghostbusters unheimlich ähnlich.

Get the new Albany Brigham — perfect for investigating recent reports of paranormal sightings across Southern San Andreas — free at The Vinewood Car Club for GTA+ Members.

— Rockstar Games (@RockstarGames) October 12, 2023