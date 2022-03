Be the Ghost Trailer: Ghostbusters Spirits Unleashed bringt 4 v 1 Gameplay

Nach dem grandiosen Erfolg von Ghostbusters: Afterlife in den Kinos und einer Welle an Lob für diesen Film. War es klar dass das Studio Ghost Corps (eine Tochter der Columbia Pictures) auch eine Fortsetzung nachlegen würde. Jetzt zaubern sie aber in Zusammenarbeit mit IllFonic und Columbia Pictures ein Game aus dem Hut, bei dem man im 4v1 Gameplay als Ghostbusters oder als Geist gegeneinander antreten kann. Der erste Trailer zu Ghostbusters: Spirits Unleashed ist da.

Erster Trailer: Be the Ghost in Ghostbusters Spirits Unleashed

In diesem überraschenden neuen Gameplay Trailer lässt Studio IllFonic Spieler in die Rolle der berühmten Geisterjäger schlüpfen. Steigt in eure Overalls und schnallt eure Protonen Päckchen auf den Rücken. Denn es geht auf die Suche nach den untoten Seelen, die ihr Unwesen in verschiedenen Gebäuden treiben. Und dort den Lebenden das selbige Leben zur absoluten Qual machen.

Aber um den ganzen noch Schlagsahne, Schokostreusel und eine Kirsche aufzusetzen. Zeigt der erste Trailer von Ghostbusters Spirits Unleashed auch 4 v 1 Gameplay. Mit dem Satz “Be the Ghost” sind Gamer aufgefordert eben die Rolle der Untoten Plagegeister zu übernehmen und sich jagen zu lassen. Beziehungsweise versuchen den legendären Geisterjägern zu entkommen. Und soweit man sehen kann, haben die Geister auch unterschiedliche Fähigkeiten um genau das zu tun.

4v1 Spiele sind viel zu selten

Auch wenn die Idee im Trailer zu Ghostbusters: Spirits Unleashed auf den ersten Blick innovativ wirkt, so sind sie nicht die Ersten die dieses Konzept aufgreifen. Games in denen Spieler in die Rolle des Monsters oder des Bösen schlüpfen können, sind nur leider viel zu selten geworden. Oder wurden, wie im Fall von Predator: Hunting Grounds, leider vom Studio etwas vermasselt. Wohingegen ein Parade Beispiel für dieses Konzept in Dead by Daylight weiter auf starkem Kurs fährt.

Ich persönlich bin ein riesen Fan von Spielen in denen man taktisch zusammen gegen einen weiteren Freund spielt. Eine große “Übermacht” welche aber im Team besiegt werden kann. Einer der Pioniere dieses Gameplays war damals EVOLVE welches 2015 seiner Zeit weit voraus war und leider dann an leeren Servern scheiterte. Dieses Alien Jagd-Spiel hatte alle taktischen Aspekte um zu unterhalten, nur leider keine Playerbase. Jetzt hoffe ich dass die Geisterjäger dies wieder richtig cool abservieren.