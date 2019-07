Ghostbusters 2020-Regisseur Jason Reitman neckte die Rückkehr des Ecto-1. Der Ecto-1 ist wohl eines der am schnellsten erkennbaren Fahrzeuge im Kino und wurde erstmals 1984 in den Ghostbusters vorgestellt. Aus einem umgebauten Kombi/Leichenwagen gebaut, lassen sowohl die Sirene als auch das Erscheinungsbild Ghostbusters-Fans sofort in die 1980er Jahre zurückkehren.

Die Ghostbusters werden wieder in den Kampf gegen übernatürliche Kräfte starten, hoffen eingefleischte Fans der Filme, dass dieser dritte Einstieg in das Franchise ihre Zeit wert ist. Fast 30 Jahre sind vergangen, seit Ghostbusters II an den Erfolg des ersten Films anknüpfte, und obwohl der Co-Autor Dan Aykroyd wiederholt einen dritten Film versprochen hatte, gab es im Laufe der Jahre zahlreiche Rückschläge (einschließlich der offensichtlichen Abneigung von Bill Murray, sich zu engagieren). Wie alle Ghostbusters-Fans wissen, war der Versuch, das Franchise mit den von Frauen geführten Ghostbusters 2016 in eine andere Richtung zu lenken, kein großer Erfolg. Obwohl es ein sehr lustiger Film war. Finde ich.

Ghostbusters 2020: Die Fortsetzung die wir uns wünschen

Jetzt, da Ghostbusters 2020 auf dem Weg ist, haben die Fans wieder das Gefühl, dass sie vielleicht die Fortsetzung bekommen, auf die sie gehofft haben. Jason Reitman, Sohn von Ghostbusters und Ghostbusters II-Regisseur Ivan Reitman, war sich ziemlich sicher, was genau dieser neue Ghostbusters-Film bringen wird. Abgesehen von einigen kürzlich angekündigten Casting-Entscheidungen wurde nicht viel über Ghostbusters 2020 gesehen oder gehört. Dank Reitmans Instagram-Account können die Fans nun einen Blick auf das gefeierte Original Ecto-1 werfen, zusammen mit Reitmans Spruch “You guys ready to get rolling?”

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jason Reitman (@jasonreitman) am Jul 12, 2019 um 9:58 PDT

Das Bild könnte Reitmans Art sein, den Beginn der Dreharbeiten für Ghostbusters 2020 anzukündigen, obwohl dies noch offiziell bestätigt werden muss. Dies ist nicht das erste Mal, dass Fans von einem Blick auf den Ecto-1 angezogen werden. Bereits im Januar erschien der erste offizielle Teaser des Films, in dem Teile des berühmten Ghostbusters-Fahrzeugs unter einer Plane in einer stillgelegten Scheune zu sehen waren. Obwohl es seltsam war, den Ecto-1 außerhalb von New York City und in einer weitaus ländlichen Umgebung zu sehen, ist anzumerken, dass Reitmans Instagram-Account seinen Standort als Calgary, Alberta, Kanada, auflistete. Es wurde bereits berichtet, dass Ghostbusters 2020 im Juni in Calgary gedreht wird, was bedeutet, dass die Dreharbeiten jetzt wahrscheinlich offiziell begonnen haben.

Anhand der wenigen Informationen, die wir zu Ghostbusters 2020 haben, ist klar, dass eine neue Generation von Ghostbusters die Aufgabe übernehmen wird, Geister zu jagen. Unglücklicherweise für eingefleischte Fans bedeutet dies, dass die Rückkehr der ursprünglichen Ghostbusters in ihren eigenen Film nicht passieren wird. Dennoch ist Reitmans Verbundenheit mit der Serie weitaus tiefer als die eines jeden Fans, was bedeutet, dass er den Druck mit sich führt, etwas zu liefern, dass für die Fans passen wird.