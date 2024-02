GTA Online feiert das Jahr des Drachen

Rockstar Games hat neue Belohnungen und Inhalte für GTA Online angekündigt, um die bevorstehenden Feiertage wie das Neujahrsfest und den Valentinstag zu feiern. Der Multiplayer-Modus ist auch nach 10 Jahren immer noch ein lukratives Geschäft für Rockstar und Take-Two, was nicht zuletzt an der großen Anzahl von Spielern liegt, die immer noch regelmäßig spielen. Um die Spieler bei der Stange zu halten, aktualisiert Rockstar GTA Online ständig mit neuen Inhalten. Manchmal fügt das Unternehmen zeitlich begrenzt neue Ausrüstung, Spielmodi und Mechaniken hinzu.

Feiertage sind bei den meisten Online-Spielen im Live-Service-Stil ein häufiges Ereignis in der realen Welt. Entwickler nutzen diese Gelegenheit, um neue Inhalte für die Spieler hinzuzufügen. GTA Online hat eine lange Tradition mit saisonalen Updates. Das letzte Update für die Weihnachtszeit brachte Schnee, Schneemänner und andere Gegenstände zurück, die typischerweise mit dieser Zeit des Jahres verbunden sind. Mit der jüngsten Update-Ankündigung begrüßt Rockstar jedoch die Februar-Feiertage und enthüllt eine Vielzahl neuer Inhalte. Diese sind ab dieser Woche für alle Spieler verfügbar.

Die Spieler von GTA Online erhielten über den Rockstar Newswire viele Informationen zu neuen Belohnungen und Kosmetika. Zum Mondneujahrsfest können sie zwei neue Drachenmasken abholen: eine Regal- und eine Mitternachtsversion. Spieler, die die kürzlich hinzugefügten Sammlerstücke verpasst haben, haben nun eine weitere Chance, diese freizuschalten. Die Sammlerstücke sind die hölzerne Drachenmaske, das rote Mondneujahrskleid und der schwarze Mondneujahrstee. Jeder Spieler, der sich zwischen jetzt und dem 14. Februar einloggt, erhält einen roten Umschlag mit 188.888 GTA$, der innerhalb von 72 Stunden direkt auf sein Maze-Bank-Konto geliefert wird.

Celebrate the Year of the Dragon in GTA Online.

Get the new Regal Dragon and Midnight Dragon Masks, a GTA$188,888 Red Envelope gift, and more.

Plus, gifts for Carnival and Valentine’s Day, a chance for diamonds in The Diamond Casino Heist, and more: https://t.co/lzfgIvOstC pic.twitter.com/6WuDzcY7QF

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 8, 2024