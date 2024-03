GTA Online: Cluckin’-Bell-Überfall-Update veröffentlicht

Rockstar Games hat einen Trailer für den neuen Raubzug in GTA Online veröffentlicht: den Cluckin’-Bell-Überfall. Das nächste große Update, welches am 7. März erscheint, lässt die Spieler gegen korrupte Polizisten und ein gefährliches neues Kartell antreten.

Die Raubzüge in GTA Online ermöglichen es den Spielern, große Beute zu machen, indem sie eine Reihe von Vorbereitungsmissionen abschließen, bevor sie an dem eigentlichen Raub teilnehmen. Die Fans lieben diese Funktion, da Raubüberfälle oft neue Story-Inhalte und manchmal auch neue Orte hinzufügen. Der Cayo-Perico-Raub war eine der beliebtesten Erweiterungen. Er brachte eine neue Insel, neue Charaktere, eine unterhaltsame Handlung und viele actiongeladene Momente mit sich. Obwohl der neueste Raubüberfall nicht ganz so umfangreich ist, können sich die Fans dennoch auf viel Neues freuen.

Im Trailer von GTA Online zum neuen Raubüberfall wird gezeigt, dass die Spieler eine groß angelegte Kartelloperation in der Cluckin’-Bell-Fabrik in Paleto Bay durchführen müssen. Während des Raubes und der dazugehörigen Missionen müssen die Spieler gegen mehrere Fraktionen kämpfen, da einige der LSPD-Polizisten von Los Santos mit dem neuen Kartell zusammenarbeiten. Der kurze Trailer zeigt verschiedene Szenarien, in denen die Spieler sich wiederfinden werden. Dazu gehören Verfolgungsjagden mit hoher Geschwindigkeit und ein Kampf auf einer Yacht. Einer der Hauptcharaktere des Raubüberfalls ist Vincent Effenburger, der ehemalige Sicherheitschef des Diamond Casinos, der nun als Polizist arbeitet. Rockstar Games erklärte, dass die Spieler sich den Effenburgern anschließen werden, um an einer profitablen, aber unorthodoxen Operation teilzunehmen und das neue Kartell zu besiegen.

Das bringt das neueste Update für GTA Online mit sich

Das Update vom 7. März wird auch die Fahrzeugsammlung von GTA Online erweitern. Es führt das Bravado Gauntlet Interceptor Law Enforcement Vehicle ein, ein leistungsstarkes und modernes Polizeifahrzeug. Dank eines früheren Updates im Dezember können die Spieler jetzt endlich Polizeiautos kaufen. Sobald sie es verdient haben, können sie dieses Fahrzeug ihrer Garage hinzufügen.

Das sind alle offiziellen Details zum nächsten Raubüberfall in GTA Online. Fans könnten jedoch enttäuscht sein, da der Rockstar-Editor mit einem kürzlichen Update von Last-Gen-Konsolen entfernt wurde. Dadurch haben diese Benutzer nicht mehr die Möglichkeit, Wiederholungen zu erstellen oder zu bearbeiten. Rockstar hat das beliebte Feature entfernt, um zukünftige Updates für GTA 5 und GTA Online zu unterstützen.

Es scheint, dass sich GTA 6 in der Endphase der Entwicklung befindet. Eine E-Mail von Rockstars Verlagschef hat den Weg ins Internet gefunden. Außerdem wurden die Rockstar-Mitarbeiter zurück ins Büro gerufen, um die Produktivität auf der Zielgeraden des Spiels zu steigern.

Worum geht es in GTA Online?

GTA Online ist ein Online-Multiplayer-Modus für das Videospiel Grand Theft Auto V, das von Rockstar Games entwickelt und veröffentlicht wurde. Der Titel ermöglicht es den Spielern, eine eigene Figur zu erstellen und in einer offenen Welt mit bis zu 30 anderen Spielern zu interagieren, Missionen zu erfüllen, Rennen zu fahren, Geschäfte zu überfallen, Immobilien zu kaufen und vieles mehr. GTA Online wird ständig mit neuen Inhalten und Updates erweitert, die neue Fahrzeuge, Waffen, Aktivitäten und Story-Elemente hinzufügen. Das neueste Update ist der Cluckin’-Bell-Überfall, der am 7. März 2024 erscheinen wird.