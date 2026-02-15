GTA 6 Soundtrack-Leak: Mehrere Künstler sprechen plötzlich über Rockstar-Deals

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Der Hype um Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist ohnehin gewaltig. Jetzt sorgen gleich mehrere Musiker für neue Spekulationen rund um den möglichen GTA 6 Soundtrack. Zwei Acts haben in den vergangenen Tagen öffentlich angedeutet, dass ihre Tracks im kommenden Rockstar-Epos auftauchen könnten. Offiziell bestätigt ist nichts, aber die Hinweise sind auffällig. Und wie so oft bei GTA gilt: Wenn etwas gelöscht wird, wird es erst richtig interessant.

Das australische Indie-Electro-Projekt Panama reagierte auf Social Media auf einen Fan, der die Band für ihre bisherigen Soundtrack-Beiträge lobte. In der Antwort schrieb die Band sinngemäß, dass ihr Song „Back to Life“, eine Kollaboration mit Poolside, im GTA 6 Soundtrack enthalten sein werde. Der Kommentar wurde später entfernt. Zur Erinnerung: Panama war bereits in Grand Theft Auto V (GTA 5) vertreten.

Der Song selbst erschien am 20. Oktober 2023 und ist weiterhin öffentlich verfügbar. Dass eine Band so konkret über ein Rockstar-Projekt spricht, ist ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist allerdings, dass die Aussage wieder verschwindet. Zufall? Oder ein vorschnelles Plaudern?

Neon Indian deutet weitere Zusammenarbeit an

Noch kryptischer wurde es bei Neon Indian. In einem Spotify-Podcast erklärte Frontmann Alan Palomo: „Das ist noch nicht das Ende meiner Beziehung zu Rockstar Games. Mehr sage ich dazu nicht.“ Die US-amerikanische Elektroband war bereits an Musik für GTA Online beteiligt. Eine erneute Zusammenarbeit wäre also keineswegs überraschend. Doch gerade das zurückhaltende „Ich darf nicht mehr sagen“ klingt nach klassischer NDA-Situation, wie VideoTechUK auf X.com berichtet.

Und Rockstar ist bekannt dafür, Musik-Deals streng geheim zu halten, bis kurz vor Release.

Warum der Soundtrack bei GTA 6 so wichtig ist

Die Musik ist seit jeher ein Herzstück der GTA-Reihe. Von Vice City bis Los Santos prägten Radiosender das Lebensgefühl der Spielwelt. Viele Songs wurden erst durch GTA zu weltweiten Kulttracks. Ein moderner GTA 6 Soundtrack dürfte daher neben Elektro-Musik auch Indie-Pop, Hip-Hop und Latin-Musik bringen. Passend zu Vice City, dass bekanntlich von Miami inspiriert ist.

Dass Künstler jetzt schon öffentlich andeuten, beteiligt zu sein, könnte bedeuten: Der Soundtrack ist weit fortgeschritten. Oder zumindest die Lizenz-Verhandlungen sind abgeschlossen.

Natürlich bleibt eine wichtige Frage: Ist das wirklich ein Leak oder bewusst gestreute Aufmerksamkeit? Immerhin interessieren sich verdammt viele Menschen für GTA 6. Das Entwickler-Team selbst hat sich bislang nicht geäußert. Und die betroffenen Kommentare wurden schnell entfernt.

Ob Panama wirklich im GTA 6 Soundtrack vertreten ist und ob Neon Indian erneut mit Rockstar zusammenarbeitet, bleibt offiziell unbestätigt. Bis Rockstar Games spricht, bleibt alles nur Spekulation! Die große Marketing-Welle startet übrigens erst im Sommer 2026. Bis dahin müssen wir uns wohl noch gedulden. Eine andere Art des Marketings hat sich ein norwegischer Händler einfallen lassen. Dieser verschenkt sogar GTA 6, aber nur unter einer Bedingung.

