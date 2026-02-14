GTA 6 gratis – aber nur, wenn du am Release-Tag ein Baby bekommst

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Stell dir vor, du bekommst GTA 6 einfach geschenkt. Kein Vorbesteller-Bonus, kein Gewinnspiel, einfach gratis. Was sich nach einem schlechten Witz anhört, ist tatsächlich real. Und der Haken ist so absurd wie die Bedingung selbst. Du musst am Erscheinungstag des Spiels ein Kind auf die Welt bringen.

Die Aktion, die niemand kommen sah

Der norwegische Online-Shop Komplett hat eine Werbeaktion gestartet, die werdenden Eltern eines der sehnlichst erwarteten Spiele der vergangenen Jahre in Aussicht stellt. Auf Plakaten in Oslo ist zu lesen: „GTA 6 kommt in 9 Monaten ;)“ Im Hintergrund ein Bett mit Rosenblättern. In einem Instagram-Video wurde dann bestätigt: Wird das Baby genau am 19. November 2026 geboren, dem geplanten Erscheinungstag von GTA 6, bekommen die Eltern das Spiel geschenkt.

In einem weiteren Statement stellt das Unternehmen klar, dass es sich nicht um einen Scherz handelt. Der Wortlaut ist eindeutig: Nachwuchs am Release-Tag, Spiel gratis. Wie der Nachweis erbracht werden muss und ob es eine Mengenbegrenzung gibt, ließ der Händler bislang offen.

Warum ausgerechnet jetzt und warum Norwegen?

Der norwegische Elektronikhändler Komplett startete die Kampagne exakt neun Monate vor dem geplanten Verkaufsstart von GTA 6 und spielt damit bewusst mit Augenzwinkern auf die extrem lange Wartezeit und die zahlreichen Verschiebungen an, die Fans in den letzten Jahren erdulden mussten.

Nach der offiziellen Ankündigung im Dezember 2023 hatte Rockstar zunächst einen Release für 2025 angepeilt, bevor das Spiel schließlich auf Mai 2026 und dann auf November 2026 verschoben wurde.

Der running gag schreibt sich quasi von selbst. Erst wartet man ein Jahrzehnt auf das Spiel, jetzt wartet man noch neun Monate mehr. Und genau diese neun Monate nutzt Komplett als Marketingidee.

Für werdende Eltern in Norwegen könnten die Bedingungen für solch eine Aktion ideal sein, denn dort genießen sie bis zu 49 Wochen bezahlte Elternzeit. Das ist genug Zeit für ausgedehnte Gaming-Sessions, zumindest in der Theorie.

