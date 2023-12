GTA 6: Mögliche Verbindung zu Red Dead Redemption

Fans von GTA 6 glauben, dass das Spiel eine Verbindung zur Red-Dead-Redemption-Serie hat. Rockstar Games ist einer der angesehensten Entwickler dank seiner Fähigkeit, reichhaltige Welten mit noch reichhaltigeren Geschichten zu schaffen. Wir haben immer wieder gesehen, wie der Entwickler in der Lage ist, ohne Kompromisse einige branchenführende Spiele zu entwickeln. Grand Theft Auto ist das ultimative Sandbox-Spiel und Red Dead Redemption ist ein unglaubliches Portal zurück in eine der wichtigsten Perioden der amerikanischen Geschichte. Vor allem Red Dead Redemption wurde dank seiner nuancierten Texte und vielschichtigen Protagonisten als eine der besten Geschichten der Spielebranche gelobt. Arthur Morgan und John Marston werden oft als die besten Protagonisten in Spielen angesehen.

Einige Fans sind jedoch der Meinung, dass Rockstar Games mit Grand Theft Auto 6 eine offenere Verbindung zwischen den beiden Franchises herstellen könnte. Zwar gab es schon immer einige lose Anspielungen zwischen den beiden Serien, doch scheint es sich dabei nur um Andeutungen zu handeln, die nicht allzu konkret sind. Es scheint, als ob sie in verschiedenen Universen stattfinden könnten, aber Rockstar Games hat wahrscheinlich genug Spielraum, um das zu ändern. Jetzt glauben Fans, dass Grand Theft Auto 6 direkt an Red Dead Redemption anknüpfen könnte. Seitdem der erste Trailer zu GTA 6 erschienen ist, haben die Fans alle möglichen wilden Theorien über die Geschichte des Spiels aufgestellt, von der Struktur der Geschichte bis hin zu den Charakteren, die sie darstellen. Fans von Rockstar Games glauben, dass der zweite Protagonist von Grand Theft Auto 6, der angeblich Jason heißt, ein Nachfahre von John Marston ist. Die Fans haben festgestellt, dass seine Gesichtszüge und die kurzen Sprachfetzen, die wir von ihm gehört haben, ihn einem Marston zum Verwechseln ähnlich sehen.

The biggest surprise in GTA 6 would be that Jason is a descendant of John Marston, everything from his voice to his face structure pic.twitter.com/9BlTSJSMiC

— NikTek (@NikTekOfficial) December 19, 2023