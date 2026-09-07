GTA 6: Man kann Hundekacke auf Influen… ähm Leute werfen

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Dass GTA 6 die Gaming-Welt auf den Kopf stellen wird, dürfte vermutlich niemanden überraschen. Rockstar macht das schließlich immer wieder. GTA 5 hat Open Worlds neu definiert. Red Dead Redemption 2 hat uns gezeigt, wie absurd lebendig eine Spielwelt wirken kann. Und GTA 6? Das dürfte die Schraube noch einmal ein gutes Stück weiterdrehen.

Denn neben all den großen Dingen, die Rockstar bisher gezeigt hat, gibt es offenbar auch Details, bei denen man sich ernsthaft fragt, wer in diesem Studio morgens aufsteht und sagt: „Ja. Genau DAS brauchen wir.“

Zum Beispiel… Gacki-Sackis.

Keine Ahnung, wie die Dinger bei euch heißen. Bei uns ist das jedenfalls ein Gacki-Sacki. Wenn ich mit unserem Hund Sadie spazieren gehe, die übrigens nach Sadie Adler aus RDR2 benannt ist, und sie irgendwo ihr Geschäft erledigt, nehme ich so ein Sackerl und sammle es ein. Ihr wisst jetzt, wovon ich rede.

Und genau so etwas könnt ihr in GTA 6 offenbar als Waffe verwenden.

YouTuber TGG berichtete nach einem Besuch bei Rockstar, dass ihm Rockstar-North-Co-Studio-Chef Rob Nelson eine ziemlich spezielle Interaktion erklärt habe: Ein NPC geht mit seinem Hund spazieren. Der Hund kackt. Der Besitzer hebt das Ganze brav mit einem Beutel auf. Und wenn ihr diese Person anschließend schlagt, lässt sie den gefüllten Beutel fallen.

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Ihr könnt ihn aufheben. Und auf andere Leute werfen. Ich weiß nicht, ob das „Next Level Realismus“ ist oder Rockstar einfach nur wieder Rockstar ist. Vermutlich beides.

Aber… hear me out. Wir wissen längst, dass Social Media und Influencer in GTA 6 eine ziemlich große Rolle spielen werden. Die Trailer haben uns bereits diese wunderbar überzeichnete Version von TikTok, Instagram und Co. gezeigt.

Und jetzt haben wir also Influencer. Und wir haben Gacki-Sackis.

Ich sage nicht, dass ihr einem nervigen GTA-Influencer einen Sack Hundekacke ins Gesicht werfen sollt.

Ich sage nur… Rockstar hat offensichtlich die Systeme dafür gebaut.

Was ihr damit macht, liegt ganz bei euch.

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