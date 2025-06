GTA 6-Fans feiern geniale Idee auf Reddit: Verfolgungsjagden bald mit Nachrichten-Helikopter?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Genau das wünscht sich ein Reddit-Nutzer – und bringt damit die Community zum Ausflippen. In einem viel diskutierten Reddit-Post auf r/GTA6 schlägt der Nutzer NoahRosado77 vor, dass bei besonders spektakulären Fluchten nicht nur die Polizei, sondern auch Nachrichtenhelikopter dabei sein sollten. Der Clou: Nach dem Entkommen soll man die Aufnahmen im Spiel auf dem Handy sehen können, inklusive Kommentaren eines Nachrichtensprechers über dein Aussehen, dein Auto und die Strecke, auf der du geflohen bist.

Die Idee kommt in der Community hervorragend an. Viele erinnern sich an ähnliche Ansätze in früheren GTA-Teilen oder GTA Online, etwa wenn man aus der Wohnung heraus andere Spieler im TV beobachten konnte. Doch der Vorschlag geht einen Schritt weiter und passt perfekt zum modernen Social-Media-Fokus von GTA 6, wie ihn schon der erste Trailer andeutet.

GTA 6-Verfolgungsjagd mit Hubschrauber: Was sagt die Community dazu?

Die Reddit-Kommentare zeigen: Das Feature hätte echtes Kultpotenzial. Einige Highlights:

„Es wäre cool, wenn man in einem Laden seine Verfolgungsjagd im Fernsehen sehen könnte“ – schlägt ein User vor.

Andere wünschen sich eine Replay-Funktion oder Killcam-artige Szenen, die nach dem Entkommen abgespielt werden.

Ein Kommentator meint: „Gib mir die Möglichkeit, im Koop mit einem Freund den News-Heli zu fliegen, einer steuert, der andere filmt. Sofort gekauft!“

Auch das Radio soll reagieren: Nachrichtenflashes könnten plötzlich die Musik unterbrechen, wenn du gerade gesucht wirst.

Ein Nutzer bringt es auf den Punkt: „ENDLICH EINE ORIGINALE IDEE FÜR DIESES SUB!“

Medien als zentrales Spielelement?

Schon der erste GTA-6-Trailer zeigte, wie wichtig virale Clips, Livestreams und Social Media in der Spielwelt von Leonida sein könnten. Dass die eigenen Aktionen, etwa wilde Verfolgungsjagden, in Echtzeit medial verarbeitet und ausgestrahlt werden, würde perfekt in dieses Konzept passen.

Und die Technik? In früheren GTA-Spielen wie San Andreas und Vice City bereits Helikopter mit Kameras, allerdings nur als fest geskriptete Events. Die neue Idee hingegen würde das Ganze dynamisch, interaktiv und immersiv machen. Rockstar wäre gut beraten, solche Vorschläge ernst zu nehmen.

Auf das Spektakel müssen wir aber noch etwas warten. Rockstar Games enthüllte vor einigen Wochen, dass GTA 6 erst am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll.