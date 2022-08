GTA 5-Mod verwandelt gesamte Spielwelt und sieht aus wie GTA 6

Du kannst nicht warten, bis Rockstar Games zwischen 2024 und 2026 GTA 6 endlich veröffentlicht? Nun, damit bist du nicht alleine. Aber es gibt Abhilfe: Ein GTA 5-Mod aktualisiert ganz Los Santos, indem er das Wetter, die Innenräume, die Beleuchtung, die Texturen und im Grunde jedes Element des Spiels verändert. Es sieht schon fast so aus, wie wir uns Grand Theft Auto 6 vorstellen würden.

Der Mod ist Insidern bereits bekannt. NaturalVision (ohne Leerzeichen) ist eine vollständige Überarbeitung von Grand Theft Auto 5, die kontinuierlich von dem talentierten Modder Jamal Rashid, auch bekannt als “Razed”, aktualisiert wird.

Was hat sich geändert, um näher an GTA 6 dran zu sein? Die neueste Version des beliebten GTA 5-Mods fügt neue, hochdetaillierte Modelle, gesehen haben, und fügt Dutzende neuer, hochdetaillierter Modelle, zusätzliche Wetter- und Partikeleffekte, ein fortschrittliches Schattensystem und unzählige visuelle Optimierungen und Upgrades hinzu.

GTA 5-Mod bietet fotorealistische Grafik

Nun spiegeln sich sogar Fahrzeugscheinwerfer in Regenpfützen, der Schnee auf dem Mount Chiliad schmilzt und verformt sich und man sieht sogar einen Regenbogen am Himmel, nachdem es geregnet hat.

Die größte Veränderung ist das gesamte Wettersystem. Die Phasen des Übergangs sind nun viel detaillierter, als es Rockstar Games selbst im der Extended Edition zeigt. Es sind zwar nicht die ganz großen Details, die man in Los Santos mitbekommt, aber wenn gerade eine Schießerei im Regen stattfindet, ist es beeindruckend, wenn nicht gleich die Sonne durchblitzt, sondern ein sauberer Übergang stattfindet.

Was sich alles in der NaturalVision-Mod für GTA 5 im Juli 2022-Update geändert hat, erklärt der Modder Razed auf Vimeo. Dort findest du auch Hinweise, wie du den Mod herunterladen kannst (via Patreon). Optisch sieht die Modifikation von Grand Theft Auto 5 auf jeden Fall ansprechend aus, aber von GTA 6 erwarten wir uns noch mehr! Immerhin lässt Rockstar dafür andere Projekte an der Seite liegen, wie Red Dead Online.

GTA 5 ist für Windows PC verfügbar. Erst kürzlich erschienen Enhanced und Extended Versionen für PS5 und Xbox Series X/S. Die genannte Modifikation ist jedoch nur PC-Spielern vorbehalten und gibt es nicht für Konsolen herunterzuladen.

