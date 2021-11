Gran Turismo 7: Kulissen-Trailer zeigt “Mega-Tuning” im Spiel

Tuning bis ins kleinste Detail verspricht Gran Turismo 7. - (C) PlayStation

Gran Turismo 7 hat in den letzten Wochen mit mehreren Trailern hinter den Kulissen sowie Informationen zu den Vorbestelleditionen viel Marketing erhalten. In einer neuen Feature-Serie diskutiert Kazunori Yamauchi, der Schöpfer der Rennspielserie, jeden Aspekt des Spiels.

Es scheint jedoch, dass zwei weitere solcher Trailer versehentlich von der Lateinamerika-Niederlassung des Marketingunternehmens “Solutions 2 GO” durchgesickert sind. Obwohl sie inzwischen entfernt wurden, hat GT Planet sie erneut hochgeladen und Details dazu bereitgestellt.

Die Untertitel sind auf Spanisch, aber die Trailer bieten einen Blick auf die Stimmung und die Tracks des Spiels. Anders als in Gran Turismo Sport können die Spieler verschiedene Autoteile vom Motor über die Aufhängung bis hin zum Bremsen anpassen und Kompressoren hinzufügen. Gran Turismo 7 wird offenbar die bisher größte Anzahl an Tuning-Teilen in der Serie enthalten, wie die neuen Trailer als Ausblick geben.

Welche Strecken wird Gran Turismo 7 haben?

Anders als das Tuning in Gran Turismo 7 werden die vielen verschiedenen Strecken nur grob angesprochen. Der Nürburgring in Deutschland wird von Yamauchi als seine Lieblingsstrecke genannt. Er spricht im Video über den Scanprozess und wie Auto-Spuren eine „greifbare Realität“ haben. Der Trailer bietet auch einen Blick auf andere zurückkehrende Autos wie Ferrari La Ferrari, Aston Martin One-77 und den Aston Martin Vulcan.

Gran Turismo 7 wird am 4. März 2022 für PS4 und PS5 veröffentlicht. Die englischsprachigen Videos (samt deutscher Untertitel) wird es wohl die nächsten Tage geben.