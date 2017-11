Grafik-Vergleich: So gut sieht Halo 5 in 4K auf der Xbox One X aus!

Der eSport Verband Österreich (ESVÖ) ruft alle eSportlerinnen und eSportler in Österreich auf, sich für das kostenfreie ESVÖ FIFA eSport Trainingscamp am 17. und 18. November 2017 in Wien zu bewerben.

Neben der gemeinsamen spielerischen Weiterentwicklung werden allen Teilnehmern Workshops mit FIFA Staatsmeistern, Mentaltrainern oder Ernährungswissenschaftlern angeboten.

Kostenfreies Trainingscamp für bessere Skills

Das kostenfreie FIFA eSport Trainingscamp – die Kosten werden zur Gänze vom ESVÖ übernommen – setzt auf die Kombination aus einem zweitägigen Skills- und Mentaltraining, gepaart mit Experten-Workshops. Die Vertiefung und Verbesserung der eigenen Fähigkeiten auf dem virtuellen Spielfeld stehen dabei im Vordergrund. „Wir wollen aufstrebenden und ambitionierten FIFA eSportlern Antworten geben und Anreize schaffen, dass die Spieler ihre Fähigkeiten im eSport Bereich weiter ausbauen können. Experten besprechen am gesamten Wochenende alle Themen rund um die eigene Professionalisierung, persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten und wie man optimale Voraussetzungen für zukünftige Wettbewerbe schafft“, sagt Stefan Baloh, Präsident des ESVÖ, über das Ziel des Pilotprojektes.

FIFA Profis und Experten beantworten alle Fragen

Die Workshops am Trainingscamp trumpfen dabei mit einem breiten Spektrum an Know-How auf: Mario VISKA, FIFA Profi und mehrfacher Staatsmeister in Österreich und Deutschland, wird den eSportlern bei der Weiterentwicklung ihrer FIFA-Skills helfen und auch bei taktischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Philipp BRUNNER, Mentaltrainer und Trainer für Nonverbales, gibt Tipps für das richtige Gamer-Mindset und eine zertifizierte Ernährungswissenschaftlerin steht den Teilnehmern im Rahmen eines Workshops mit Ratschlägen zu einer ausgewogenen und gesunden sportlichen Ernährung beiseite. Gerhard HAUSER, ESVÖ Vorstandsmitglied, referiert über derzeitige Chancen und Möglichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft als eSportler. Abgerundet wird das Programm mit Sandro KOLLREIDER, Experte für Livestreaming und eSport-Aufnahmen, mit Informationen über technische und persönliche Herausforderungen für professionelles Livestreaming.

Bewerbungen für das Trainingscamp können bis zum 13. November 2017 im Internet unter training.esvoe.at eingereicht werden.

Wann?

Freitag, 17. bis Samstag, 18. November 2017 (Bewerbungen bis: 13. November 2017)

Wo?

Hotel NH Danube City in Wien, Wagramer Str. 21, 1220 Wien