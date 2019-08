Share on Facebook

Eine kürzlich veröffentlichte Stellenanzeige bei Halo Infinite, von Entwickler 343 Industries, gibt einen Hinweis darauf, was von Xbox One und PC-Shootern erwartet wird, wenn es „Live“ geht.

Microsoft stellt einen „Live Design Lead“ ein, der Strategien entwickelt, um die Mitarbeiter nach der Veröffentlichung noch lange mit Halo Infinite zu beschäftigen. Dies schließt alle möglichen Dinge ein, angefangen von Fortschritten innerhalb und außerhalb des Spiels über das Engagement in sozialen Medien bis hin zu scheinbar einer Art von Mikrotransaktion-Strategie. Eine Zeile in der Stellenanzeige besagt, dass der Kandidat eine „AAA-Player-Investment“ -Erfahrung entwerfen und liefern wird, die Mikrotransaktionen umfasst.

„Entwerfen und liefern Sie eine Anlageerfahrung für AAA-Spieler, die sich auf unsere Fans und ihren Wunsch konzentriert, ihre Leidenschaft für unser Franchise auszudrücken (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Mikrotransaktionen)“, heißt es in einer Zeile aus der Stellenausschreibung.

Die Linie „Ihre Leidenschaft ausdrücken“ bezieht sich anscheinend auf Kosmetik für In-Game-Charaktere, aber noch ist nichts bestätigt.

Halo Infinite mit Mikrotransaktionen? Kein Wunder …

Es ist keine Überraschung, dass der kommende Shooter-Titel mit RPG-Elementen über Mikrotransaktionen verfügen wird, da in einer Stellenanzeige ab 2018 ein Online Experience Design Director benannt wurde, der eine Reihe von Games-as-a-Service-Elementen, einschließlich Mikrotransaktionen, überwacht.

Interessanterweise enthält der Wortlaut des Live Design Lead und des Online Experience Design Director eine Reihe von Ähnlichkeiten, darunter einige wörtliche Stichpunkte. Die Online Experience Design Director-Stellenanzeige ist abgelaufen, es ist jedoch nicht sofort klar, ob die Position besetzt wurde.

Wie dem auch sei, in der neuen Position „Live Design Lead“ heißt es auch, dass der erfolgreiche Kandidat unter anderem dafür verantwortlich ist, „den Spieler bei allen Entwürfen seines Teams an die erste Stelle zu setzen“ in Richtung der ekligen Seite.

Diese neue Position als Lead bei Live Design ist eine relativ leitende Position, da ein erfolgreicher Kandidat über 8 Jahre Erfahrung in zwei oder mehr AAA-Titeln und ein tiefes Verständnis für Geschäftsmodelle in Spielen „und darüber hinaus“ haben sollte. Der erfolgreiche Kandidat sollte auch wissen, wie man Frameworks entwickelt, die die Leute an Halo interessiert, nachdem sie aufgehört haben zu spielen, und 343 sucht nach einer Person, die ein „umfassendes Verständnis der Spielerpsychologie“ hat, wenn es darum geht, Erfahrungen zu schaffen, die die Leute davon abhalten, wiederzukommen .

Halo 5 verfügte auch über Mikrotransaktionen und Live-Service-Elemente. Also für das Halo-Franchise nichts Neues.

Halo Infinite wird Ende 2020 für Xbox One, Xbox Scarlett und Windows 10 erscheinen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.