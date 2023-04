God of War Ragnarök Update 4.02: Was ist neu?

Das Studio Santa Monica hat ein Update mit der Versionsnummer 4.02 für das Spiel God of War Ragnarök veröffentlicht. Was bringt es?

God of War Ragnarök erschien am 9. November 2022 für PS5 und PS4. - (C) Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment

Das Update 4.02 für God of War Ragnarök ist ab sofort auf PlayStation-Konsolen (PS5, PS4) verfügbar und soll mehrere Fehler im Spiel beheben.

God of War Ragnarök wurde im November 2022 veröffentlicht und war innerhalb von nur drei Monaten ein großer Erfolg für die PlayStation, mit über 11 Millionen verkauften Exemplaren. Santa Monica Studio hat bereits mehrere Updates für das Spiel veröffentlicht, darunter ein massives Update mit dem “New Game+”-Modus, das neue Rüstungssets, erhöhte Stufenobergrenzen und Verzauberungen sowie Änderungen an Endgame-Bossen hinzufügte. Nun hat das Entwicklerstudio ein weiteres Update veröffentlicht, das sich auf die Behebung einer Vielzahl von Fehlern im Spiel konzentriert.

God of War Ragnarök Update 4.02 – Was gibt es Neues?

Die Patch-Notizen für Version 4.02 enthalten eine umfangreiche Liste von Korrekturen für verschiedene Abteilungen des Spiels wie Audio, Kampf, Benutzeroberfläche und Trophäen. Jeder Abschnitt beschreibt die spezifischen Korrekturen, die in diesem Update implementiert wurden, wobei die Ausrüstung im Spiel die größte Anzahl von Verbesserungen erhält.

Einige der Korrekturen beheben Absturzprobleme im Spiel, während andere darauf abzielen, dass Spieler bestimmte Ausrüstungsteile nicht über Stufe 9 hinaus aufrüsten können. Zum Beispiel konnten Spieler zuvor beim Aufrüsten eines Schilds keine vergoldete Münze erhalten, was nun rückwirkend über die Truhe mit verlorenen Gegenständen behoben wurde.

Probleme mit “New Game+”

Es scheint, dass viele der in den Notizen der Entwickler beschriebenen Fehler mit dem Start des “New Game+”-Updates eingeführt wurden, da mehrere der Korrekturen damit zusammenhängen.

Das neueste Update 4.02 von God of War Ragnarok enthält auch Anpassungen, die nur für die PS4-Version des Spiels gelten, einschließlich der Behebung eines Problems, bei dem zwei Charaktere nach dem Überspringen eines Films nicht an ihrem vorgesehenen Ort erschienen. Darüber hinaus enthält das Update eine Lösung für ein bekanntes Problem, bei dem Spieler nach dem Importieren eines PS4 “New Game+”-Speichers von God of War Ragnarok und dem Laden eines PS5-Speichers zum Hauptmenü zurückkehren.

Das ist übrigens nicht das erste Update diesem Monat für God of War Ragnarök. Bereits vor einigen Wochen erschien Version 4.01. Die vollständigen Patch-Notizen für 4.02 bekommst du direkt vom Entwickler auf deren Webseite.

God of War Ragnarök ist jetzt für PS5 und PS4 verfügbar. Wann die PC-Version erscheint ist noch unklar. Immerhin handelt es sich um das “Spiel des Jahres 2022” für PlayStation-Fans. Wer von Kratos und Co nicht genug bekommen kann: Derzeit ist eine Live-TV-Serien-Adaption bei Amazon Studios in Arbeit.