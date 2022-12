God of War bei Prime Video wird “quellentreu”, so Amazon Studios

Eine Geschichte von Vätern und Söhnen und Familien, vor einer epischen Landschaft: God of War als TV-Serie soll funktionieren.

Hauptprotagonist Kratos in God of War Ragnarök. - (C) Sony

God of War Fakten

Entwickler: Sony Publisher: Sony Genre: Action-Adventure Release: 20/04/2018 PlayStation Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu God of War

God of War Ragnarök ist nicht nur bei PlayStation-Fans beliebt, sondern hat auch ordentlich bei den The Game Awards 2022 abgeräumt. Das exklusive PlayStation-Spielserie God of War wird auch eine Prime Video-TV-Serie bekommen, wie wir berichtet haben. Nun können Kratos-Fans sicher sein, dass die Fernsehadaption nicht all zu sehr vom Original abweicht.

In einem Interview wurde Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon Studios, zur kommenden God of War-Serie befragt. Dabei versicherte Sanders den Fans: “die Serie bleibt dem Spiel treu”.

Warum möchte Amazon Studios eine Live-Action-Adaption von God of War machen? Im Interview selbst ging es eigentlich mehrheitlich um “Der Herr der Ringe: Die Ringe und Macht” und den Erfolg der Serie. Immerhin haben über 100 Millionen Menschen weltweit die exklusive Prime Video-Produktion angesehen und dabei mehr als 24 Milliarden Minuten gestreamt. Wie sich herauslesen lässt, war Amazon Studios sehr interessiert an der Geschichte, die man kaum verändern muss für eine TV-Serie.

Vernon Sanders zeigt sich überzeugt, wenn es um God of War geht, wie er Collider.com sagte:

“Wir sind unglaublich gut mit Anpassungen, von Invincible bis The Boys. Ich meine, wir haben einfach so viele davon gecovert, oder? Und deshalb wissen wir, dass es eine so leidenschaftliche Fangemeinde für God of War gibt. Aber das Ding, das wir sind. Ich suche immer danach, ob es einen echten emotionalen Kern gibt, ob es eine echte narrative Geschichte gibt, und ich denke, [das] ist ein Teil dessen, was God of War so besonders macht.”

God of War bei Prime Video: eine Vater-Sohn-Geschichte

In der ersten Staffel werden wir das Spiel aus dem Jahr 2018 “zu sehen” bekommen. Hinter der Show soll nämlich eine emotionale Vater-Sohn-Geschichte stehen. Dabei bemerkte Sanders, dass man “dem Ausgangsmaterial unglaublich treu” sein wird, da es “fesselnd für sich selbst” ist.

Wer das PlayStation-Spiel God of War also noch nie gespielt hat, soll sich “in die Show verlieben”. Eigentlich reicht es den God of War (2018) Story-Recap von unserem Michi zu lesen, der das Spiel regelrecht aufgesaugt hat, damit man ungefähr weiß, worauf man sich einstellen darf.