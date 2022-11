God of War Ragnarök – Erste Wertungen sagen: “Meisterwerk”

God of War Ragnarök: Wertung-Übersicht nach den ersten Test-Berichten. - (C) PlayStation - Bildmontage DG

Wie gut ist God of War Ragnarök wirklich? Das Action-Adventure-Spiel das exklusiv für PlayStation-Konsolen am 9. November 2022 erscheint hat seine ersten Wertungen erhalten und diese signalisieren ein “Meisterwerk”. Doch sind alle Test-Berichte für God of War Ragnarök so positiv ausgefallen?

Was sagt der Metascore von 94 von 100 aus: Insgesamt gibt es aktuell 96 Bewertungen von unterschiedlichen Kritikern auf Metacritic.com. Getestet wurde allerdings ausschließlich die PS5-Version des Spiels. Für die PS4-Version von God of War Ragnarök gibt es keine einzige Bewertung.

Mit heute ist das Embargo für den Spieletest gefallen. Hier ein Auszug von den Bewertungen.

God of War Ragnarök in der Test-Übersicht: So sind die Wertungen ausgefallen

GameRant – Wertung: 100/100

“God of War Ragnarök ist ein einmaliges Spiel. Es erfüllt nicht nur seine hohen Erwartungen, sondern untergräbt sie und erweitert sie trotzdem. Es gibt noch nichts Vergleichbares auf PS4 oder PS5, und es wäre schwer für irgendetwas, die gleichen Höhen zu erreichen. God of War Ragnarök nutzt die Funktionen der PS5 möglicherweise nicht vollständig aus, da es nichts unbedingt Bahnbrechendes gibt, das nicht auf einer PS4 erlebt werden könnte, aber es ist ein absoluter Beweis dafür, dass Vision, Kunstfertigkeit und kreative Ausrichtung die Hardware bei weitem überwiegen.”

Dexerto – Wertung: 100/100

“God of War Ragnarök ist ein komplexes, durchdachtes Spiel, das alles, was seinen Vorgänger zu einem unverzichtbaren Erlebnis gemacht hat, auf noch größere Höhen hebt. Seine Geschichte ist voll von denkwürdigen Charakteren, die nahtlos in eine Reihe von Welten verwoben sind, die sich lebendiger denn je anfühlen, und sein Kampf fügt Dutzende von Stunden lang interessante neue Falten hinzu. Ragnarok ist hier, und er ist glorreich.”

IGN – Wertung: 100/100

“God of War Ragnarök ist eine allmächtige Errungenschaft und schafft ein neues High, das viele seiner Kollegen im Vergleich dazu sterblich aussehen lässt.”

GameSpot – Wertung: 90/100

“Für jeden Moment der Brutalität gibt es einen Moment echter und nachvollziehbarer Emotionen. Wie sie landen, wird von Person zu Person unterschiedlich sein, aber es gab mehrere, die mich mit Tränen in den Augen zurückließen. Nicht zuletzt zementiert God of War Ragnarök das Erzählteam von Sony Santa Monica als eines der besten der Branche.”

Digital Trends – Wertung: 80/100

“God of War Ragnarök ist viel größer als sein Vorgänger, wenn auch nicht von Natur aus besser. Es erinnert eher an den Sprung zwischen dem ursprünglichen God of War im Jahr 2005 und God of War 2 und bietet eine weitgehend ähnliche Erfahrung bis hin zu seinen Plot-Beats. Dieser größere Umfang sorgt für eine unordentlichere Geschichte, die etwas von der Intimität des vorherigen Spiels verliert, aber der Kompromiss ist ein noch schärferer Kampf, der das Franchise weiter als Gott der Actionspiele etabliert.”

Internationale Wertungen für God of War Ragnarök

XGN (Niederlande) – Wertung: 98/100

“God of War Ragnarök ist eine erstaunliche Leistung in Bezug auf Geschichtenerzählen, Kampf, Charaktere und Spektakel. Dieses fesselnde Abenteuer über einen Vater und einen Sohn, die versuchen, das Richtige zu tun, hält dich die ganze Zeit über süchtig, während es dich sowohl im Gameplay als auch im emotionalen Geschichtenerzählen auf die Probe stellt. Ragnarok baut in jeder Hinsicht auf 2018 auf und festigt es als Meisterwerk des Gamings.”

Inven (Südkorea) – Wertung: 97/100

“Obwohl es schwer zu sagen ist, dass dies das beste Spiel aller Zeiten ist, hat es definitiv seinen rechtmäßigen Platz neben den Meisterwerken. Die relativ einfache Erzählung ist komplexer, aber solider geworden, die Individualität der Charaktere und Santa Monicas Regiefähigkeiten kombiniert, um die beste Erzählung aller Zeiten zu zeigen. Auch das Leveldesign und die Kampfsequenz, die nah am Besten waren, konnten noch einen Schritt weiter gehen. Der einzige Nachteil dieses Spiels ist, dass dies das letzte seiner großen Saga ist.”

SpazioGames (Italien) – Wertung: 95/100

“God of War: Ragnarök ist eines der besten Spiele des Jahres und einfach eine der größten Entwicklungen für das Action-Adventure-Genre bis heute.”

Multiplayer (Italien) – Wertung: 90/100

“God of War Ragnarök ist so gut wie der Vorgängertitel aus dem Jahr 2018, aber aus ganz anderen Gründen. Sein Gameplay ist vollständiger, tiefer und mit einem lohnenderen Kampfsystem. Aber als Fortsetzung, die dem Prequel so ähnlich ist, zeigt es keine wirkliche Innovation und die ganze Erkundung könnte eine gewisse Ermüdung zeigen. Es ist ein ‘Mehr vom Gleichen’: ein großartiges, wunderbares, lustiges und langlebiges Mehr vom Gleichen.”

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PS5 und PS4. Vor wenigen Augenblicken enthüllte Santa Monica Studio die verschiedenen Grafikmodi, die für das Action-Adventure auf den PlayStation-Konsolen verfügbar sein werden. Einen Story-Recap vor God of War Ragnarök haben wir dir ebenfalls zusammengestellt.

Passend zum Thema