God of War Ragnarök: Grafikmodi für PS4 und PS5 enthüllt – 120 Hz!?

Die Entwickler von God of War Ragnarök, Santa Monica Studio, hat die verschiedenen Grafikmodi für das Spiel auf den PlayStation-Konsolen (PS4, PS4 PRO, PS5) auf Twitter geteilt. Dabei fällt ein Detail sofort auf: Wo ist der versprochene Leistungsmodus für 120 Hz?

Kein Leistungsmodus für God of War Ragnarök? Beim Modus Favor Performance + HFR (High Frame Rate) und dem Modus Favor Performance + HFR + VRR (Variable Refresh Rate) scheint dies offiziell noch immer der Fall zu sein. Wie auch immer. Um 120 Hz auf einen Fernseher oder Monitor mit der PlayStation 5 zu erzielen, muss dieser HDMI 2.1 unterstützen (und auch das richtige Kabel angeschlossen sein).

Die praktische Übersicht aller Grafikmodi von God of War Ragnarök veröffentlichte der Entwickler auf Twitter:

Hier die praktische Übersicht:

God of War Ragnarök für PS5

Favor Performance

1440-2160P

60 FPS Target

1440-2160P 60 FPS Target Favor Performance + High Frame Rate

1440P

Unlocked 60 FPS

1440P Unlocked 60 FPS Favor Performance + High Frame Rate + Variable Refresh Rate

1440P

Unlocked 60 FPS

1440P Unlocked 60 FPS Favor Quality

2160P [Native 4K]

30 FPS Target

2160P [Native 4K] 30 FPS Target Favor Quality + High Frame Rate

1800-2160P

40 FPS Target

1800-2160P 40 FPS Target Favor Quality + High Frame Rate + Variable Refresh Rate

1800-2160P

Unlocked 40 FPS

God of War Ragnarök für PS4 Pro

Favor Performance

1080-1656P

Unlocked 30 FPS

1080-1656P Unlocked 30 FPS Favor Quality

1440-1656P

30 FPS Target

God of War Ragnarök für PS4

Standard

1080P

30 FPS Target

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PS5 und PS4, in dem Kratos seinen Sohn Atreus nicht mehr “Junge” nennen wird. Außerdem wurden vorab die Speicherplatz-Größen des Spiels bekannt. Wer sich an das vorherige Spiel aus dem Jahr 2018 nicht mehr erinnern kann, für dem haben wir ein passendes Story-Recap.

