God of War Ragnarök: Kratos nennt Atreus nicht mehr “Junge”

Du hast God of War (2018) gespielt und oftmals Kratos zu Atreus “Junge” hören sagen? Dann ist es ziemlich befremdlich, wenn er dies im kommenden God of War Ragnarök nicht mehr macht. Zumindest in den veröffentlichten Spielematerial des kommenden PlayStation-Spiels gibt es keinen einzigen Dialog, indem Kratos seinen Sohn Atreus “Junge” nennt.

Dir war das nicht bewusst? Im God of War-Remake aus dem Jahr 2018 (PS4) nannte Kratos seinen Sohn so oft “Junge”, dass es irgendwann ein Meme wurde. Abgesehen davon, dass es zum Meme wurde, war es ein wichtiger Teil der Geschichte des letzten Spiels. Es zeigte die Distanz zwischen Kratos und Atreus.

God of War Ragnarök ohne “Junge”: Kratos nennt seinen Sohn beim Namen

Kurz vor Release von God of War Ragnarök gingen mehrere Stunden des Spiels als Vorschau online und dabei bemerkten interessierte Fans gleich, dass Kratos das Wort “Junge” kein einziges Mal sagt, sondern Atreus einfach bei seinem Namen nennt.

Warum nennt Kratos Atreus nicht mehr “Junge”? Regisseur Eric Williams sagte in einem Interview mit GamesRadar:

“Es ist diese Idee, dass wir wirklich wollten, dass es dieses Gefühl von ‚Oh, ich kann einen Weg in diese Geschichte finden, ob ich ein Elternteil oder ein Kind bin oder irgendwo dazwischen bin oder mich an beide Seiten erinnere davon’. Es gibt für jeden einen Weg hinein.”

Die Beziehung zwischen Kratos und Atreus ist in God of War hinaus gereift, zudem der Junge im zunehmenden Alter selbst eine eigene Meinung hat. Kratos und Mimir müssen nun gegen seinen aufkeimenden Individualismus ankämpfen, wie Willams weiter erklärte.

“Im letzten Spiel hatte man Atreus einfach immer gesagt, was er von Erwachsenen zu tun hat. Jeder stellt eine Frage und sie geben ihm nie eine Antwort. Aber wir wollten viel grauer haben.”

Atreus hat eigene Meinung

Der Sohn von Kratos sieht in God of War Ragnarök nicht nur erwachsener aus, er ist nun ein junger Mann. Nun erwarten uns Dialoge wie: “Oh, bist du frech? Oder sollten wir uns wirklich darüber unterhalten?”

Die Vater-Sohn-Beziehung bekommt im neuesten God of War-Abenteuer eine komplexere Dynamik, als noch im Vorgänger.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PlayStation 5 (PS5) und PlayStation 4 (PS4). Bisher wurde auch bekannt, wie viel Speicherplatz der Titel für PS4/PS5 benötigen und wie viel Spielzeit geboten wird.

