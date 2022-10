God of War Ragnarök: Speicherplatz-Größe für PS4/PS5 bekannt

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PS5 und PS4. - (C) Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment

Wer sich noch keine Gedanken über eine SSD-Erweiterung für seine PS5 gemacht hat und einige Spiele dauerhaft installiert haben möchte, kann sich mit God of War Ragnarök der Entscheidung widmen: Spiele löschen oder Speicherplatz erweitern. God of War Ragnarök bietet 4K-Auflösung, haptisches Feedback und 3D-Audio und das hat eben seinen Preis: die Download-Größe ist daher nicht überraschend.

Der Vorgänger, God of War (2018) benötigte rund 45 GB auf der PS4. God of War Ragnarök, der Nachfolger, ist doppelt so groß – benötigt es also auch doppelt so viel Festplattenspeicherplatz? – Beinahe!

God of War Ragnarök: So viel Speicherplatz solltet ihr frei haben

Wie viel Festplattenspeicher verbraucht God of War Ragnarök? Wie der Twitter-Account “PlayStation Game Size” enthüllte wird die EU-Version von God of War Ragnarök auf der PlayStation 4 (PS4) 118,52 GB Speicherplatz benötigen (Version 1.01). Die PS5-Version “nur” zwischen 90 und 100 GB – die exakte Größe ist noch nicht definiert. Wie Jeux Video meldet sollen es genau 84,10 GB sein.

Neben den Speicherplatzgrößen des exklusiven PlayStation-Spiels wurde auch bekannt, ab wann das Spiel heruntergeladen werden kann. Der Pre-Load, also das Vorabladen der Spieldateien, ist ab dem 2. November 2022 möglich.

🚨 God of War Ragnarök (PS4-PS5) 🟩 US : 🟧 PS4 : 106.9 GB (Version: 1.01)

🟫 PS5 : 84 GB (Version: 1.001.000) 🟨 EU : 🟦 PS4 : 118.519 GB (Version: 1.01)

🟪 PS5 : 90-100 GB (exact size soon) ⬛ Pre-Load : November 2

⬜ Launch : November 9 🟥 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/60gKkvBRJu — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 20, 2022

Santa Monica Studio hat erst kürzlich bestätigt, dass das Action-Adventure seinen Gold-Status erreicht hat.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PlayStation 5 (PS5) und PlayStation 4 (PS4).

