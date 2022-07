God of War Ragnarök startet am 9. November: Neuer Trailer veröffentlicht

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PS5 und PS4. - (C) Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment

God of War Ragnarök erscheint offiziell am 9. November 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4, wie der PlayStation Blog vor Kurzem veröffentlichte!

“Wir freuen uns sehr, unser Veröffentlichungsdatum und den brandneuen God of War Ragnarök – Father and Son CG Trailer mit allen God of War-Fans teilen zu können, die gespannt auf Neuigkeiten gewartet haben. Wir hoffen, dass euch ein Blick auf einige der Gefahren gefallen hat, denen Kratos und Atreus gegenüberstehen könnten, wenn sich Ragnarök nähert”, so Grace Orlady von Santa Monica Studios.

WERBUNG

Es gibt auch einige Details zu den verschiedenen Editionen des Spiels, von der Standard- bis zu Jötnar-Edition.

Welche Editionen wird es von God of War Ragnarök geben?

God of War Ragnarök erscheint in folgenden verschiedenen Editionen:

Standard

Digital Deluxe

Collector’s Edition (Sammler-Edition)

Jötnar-Edition (erweiterte Sammler-Edition)

In der Standard-Edition bekommst du die Kratos Risen Snow-Rüstung und die Atreus Risen Snow-Tunika (Kosmetik) bei der Vorbestellung dazu.

In der God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition enthalten:

Vollständiges God of War Ragnarök-Spiel auf PlayStation 4- und PlayStation 5-Konsolen.

Kratos Darkdale-Rüstung

Atreus Darkdale Kleidung (Kosmetik)

Darkdale Blades Griffe für die Blades of Chaos

Darkdale-Axtgriff für die Leviathan-Axt

Offizieller digitaler Soundtrack von God of War Ragnarök

Digitales Mini-Artbook von Dark Horse

Avatar-Set

PlayStation 4-Design

Sammlereditionen: Da musst du schnell sein!

Die Collector’s Edition wird in einer wunderschönen Schachtel geliefert, die den Schrein des Wissensbewahrers darstellt . Dieser Schrein bestand aus den Triptychen, auf die Kratos und Atreus in God of War (2018) stießen, und zeigt die Geschichte einer mächtigen Seherin, der Riesenzauberin namens Gróa, die als erste eine Vision von Ragnarök hatte.

Was beinhaltet die Sammler-Edition (Collector’s Edition)?

Gedruckter Gutscheincode für das vollständige God of War Ragnarök-Spiel auf PlayStation 4- und PlayStation 5-Konsolen.

Eine Steelbook -Vitrine (keine Spiel-Disc enthalten) – Die God of War Ragnarök Steelbook-Vitrine zeigt Darstellungen des Bären und des Wolfs.

2-Zoll-Vanir-Zwillinge-Schnitzereien – Im gleichen Stil wie Atreus Holzspielzeug-Schnitzereien der Huldra-Brüder aus der God of War (2018) Collector’s Edition, vervollständigt die God of War Ragnarök Collector’s Edition das Set mit Schnitzereien der Vanir-Zwillinge.

Zwergenwürfelset – Dieses Set enthält ein Würfelset mit hochwertiger holzähnlicher Oberfläche in einem Würfelbeutel mit einem Yggdrasil-Symbol auf der Außenseite.

16-Zoll-Mjölnir-Replik – Eine hochdetaillierte Nachbildung von Thors charakteristischer Waffe aus God of War Ragnarök.

Die Sammler-Edition bringt auch alle digitalen Artikel, die man auch in der Digital Deluxe-Edition bekommt.

Was beinhaltet die Jötnar-Edition?

Noch mehr gibt es in der Jötnar Edition!

Gedruckter Gutscheincode für das vollständige God of War Ragnarök-Spiel auf PlayStation 4- und PlayStation 5-Konsolen.

7-Zoll-Vinyl-Schallplatte mit Musik von Bear McCreary – Enthält zwei Titel des Komponisten Bear McCreary.

Das Falken-, Bären- und Wolf-Anstecknadel-Set – Dieses Anstecknadel-Set repräsentiert Faye, Kratos bzw. Atreus und symbolisiert die Familie unserer Helden.

Der legendäre Draupnir-Ring – Ein Ring aus der nordischen Mythologie, der legendäre Draupnir-Ring wird in einem roten Stoffbeutel geliefert.

Brok’s Dice Set – Dieses Würfelset hat ein metallisches Silber-Finish mit blauen Details. Die Würfeltasche ist mit der Marke Huldra Brothers versehen.

Yggdrasil-Stoffkarte – Diese Stoffkarte zeigt jedes der neun Reiche innerhalb der Zweige und Wurzeln von Yggdrasil.

Eine Steelbook -Vitrine (keine Spiel-CD enthalten)

2-Zoll-Vanir-Zwillinge-Schnitzereien

16-Zoll-Mjölnir-Replik

Die Jötnar-Edition bringt auch alle digitalen Artikel, die man auch in der Digital Deluxe-Edition bekommt.

Wann startet die Vorbestellung? Die Vorbestellung von God of War Ragnarök beginnt am 15. Juli 2022.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PS5 und PS4.