Bandai Namco veröffentlichte heute den Launch-Trailer zu God Eater 3, welches für PC und PlayStation 4 erschienen ist.

In God Eater 3 erstellt man seinen eigenen Spielcharakter um gegen mächtige Bestien in einer postapokalyptischen Spielwelt zu bestehen. Entweder alleine oder online in 4er-Gruppen.

In unserem Spieletest auf DailyGame erreichte der Titel eine Wertung von 7.6/10.