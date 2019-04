Bandai Namco hat eine Switch-Version von God Eater 3 angekündigt.

Die Version für die Hybrid-Konsole wird am 11. Juli in Japan und am 12. Juli in Amerika und Europa starten. Vorbestellungen beinhalten einen Download-Code für Kostüme und Frisuren nach Yalis und Estelle von Tales of Vesperia.

God Eater 3 wurde im Dezember 2018 in Japan erstmals für PlayStation 4 eingeführt, gefolgt von einem weltweiten Releasee für PS4 und PC im Februar 2019. Unseren Spieletest könnt ihr dazu hier nachlesen.