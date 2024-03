Gerüchte um neues Ghost Recon Spiel

Im Internet sind Leaks zum nächsten Ghost Recon Spiel aufgetaucht. Fans der Reihe haben sich möglicherweise gefragt, wann oder ob der nächste Eintrag in der taktischen Shooter-Franchise kommen würde. Höchstwahrscheinlich scheinen diese Fans nun Glück zu haben.

Der letzte Release der Serie war Ghost Recon Breakpoint. Das Spiel wurde von Ubisoft Paris entwickelt und im Jahr 2019 veröffentlicht. Breakpoint konzentrierte sich auf das Online-Spiel und lehnte sich an den Live-Service-Aspekt des Spielemarktes an. Im Dezember 2021 führte Ubisoft NFTs für das Spiel ein. Berichten zufolge haben diese NFTs insgesamt nur etwa 400 Euro eingebracht. Im April 2022 wurde der Live-Service-Support für das Spiel eingestellt.

Insider Gaming hat Details zum nächsten Ghost Recon Teil bekannt gegeben. Das Spiel trägt den Codenamen Project Over und soll zwischen 2025 und 2026 veröffentlicht werden. Eine bemerkenswerte Änderung ist der Wechsel zur First-Person-Perspektive. Das Ghost Franchise hat sich seit dem Release von Ghost Recon Advanced Warfighter 2 im Jahr 2007 nicht mehr auf die First-Person-Perspektive konzentriert. Die Releases von 2017 und 2019, Wildlands und Breakpoint, enthalten optional First-Person-Modi. Es scheint jedoch, dass dieser neue Eintrag das Konzept vollständig übernehmen wird.

Leaks deuten auf neuen Teil der Ghost Recon Reihe hin

Gerüchten zufolge soll das neue Ghost Recon Spiel stark von der Modern-Warfare-Serie inspiriert sein. Das Gameplay und der Tonfall sollen ähnlich sein. Grafisch wird das Spiel mit VOID Interactives Ready or Not verglichen. Project Over spielt während des fiktiven Naiman-Krieges und beinhaltet kontroverse Missionen, wie die Erschießung eines Mannes, der ein Baby bei sich trug, weil man glaubte, das Baby sei eine Bombe.

Die beschriebene Mission könnte FPS-Spielern bekannt vorkommen. Sie erinnert an die umstrittene Mission mit dem Namen Sauberes Haus aus dem Spiel Modern Warfare von 2019. Dabei überfallen die Spieler ein Haus und entdecken eine Mutter und ihr Kind. Wenn der Spieler sich dafür entscheidet, die Mutter zu töten, stellen die Soldaten seine Entscheidungen infrage. Wenn ein Spieler versucht, dem Baby Gewalt anzutun, wird der Bildschirm schwarz und das Spiel endet. Das Spiel betont, dass ‘Kinder keine Kombattanten sind’ und bestraft den Spieler für seine Entscheidungen.

Worum geht es in Ghost Recon?

Tom Clancy’s Ghost Recon ist eine durchaus beliebte Computerspielserie, die als Taktik-Shooter klassifiziert wird. Die Serie wurde ursprünglich von Red Storm Entertainment entwickelt und von Ubisoft als Publisher veröffentlicht. Alle Spiele legen großen Wert auf taktisches Vorgehen und Realismus, wobei der Spielercharakter bereits nach einem kritischen Treffer sterben kann. Die Serie umfasst mehrere Spiele und Add-ons, in denen die Spieler Teil der sogenannten Ghosts, einer fiktiven und streng geheimen Spezialeinheit der US Army, sind.

Die neueste Ergänzung der Serie ist Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline, ein Multiplayer-Shooter, der sich durch taktisches Gameplay und strategische Elemente auszeichnet. Es ist ein Free-to-Play-Spiel mit einem Season-Modell und bietet verschiedene Klassen wie Assault, Support und Scout