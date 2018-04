Fortnite, der YouTube-Hit, erscheint für Nintendo Switch. Eigentlich eine „ausgemachte Sache“, wenn man sich den Erfolg der Switch ansieht. Epic Games hat die Unreal Engine 4 unglaublich gut für die Hybrid-Konsole optimiert und Fortnite ist bereits mobil für iOS verfügbar.

So wird eine Fortnite-Portierung auf Nintendo Switch keine große Überraschung sein – weshalb dieses Gerücht nicht besonders unwahrscheinlich ist. Twitter-Nutzer @LeakyPandy, der unter dem Namen „Vandal_Leaks“ Informationen über die Nintendo Direct-Präsentation im März korrekt durchsickerte, hat offenbar Informationen über Fortnite’s angeblich bevorstehenden Switch-Port erhalten.

Exklusive Inhalte für die Switch

Anscheinend machen sowohl Battle Royale als auch Save the World den Sprung zum Switch, wobei Battle Royale plattformübergreifendes Spiel unterstützt und keine „wesentlichen Unterschiede“ zu den anderen Plattformen hat. Save the World, auf der anderen Seite, wird, ähnlich wie Rocket League und Skyrim, exklusiven Inhalt für die Nintendo-Konsole bieten, meistens in Form von Ausrüstungen bekannter Nintendo-Helden.

Vielleicht plant Epic genau deshalb eine Vergrößerung des Support-Teams. Immerhin ist man dann mit Fortnite auf PC, Xbox One, PlayStation 4, iOS, bald Android und Switch verfügbar!

Derzeit ist es noch ein Gerücht. Aber ein sehr heißes…

