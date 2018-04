Fortnite ist groß und wurde innerhalb des letzten Jahres zu einem der größten Games der Welt. Dank der bevorstehenden Markteinführung in China wird es noch größer.

Viele Spieler bedeuten eine Menge Arbeit für das Support-Team, was zu einigen unglücklichen Wartezeiten für Spieler mit Problemen führt. Aber es scheint, dass Epic plant, ihre Support-Mitarbeiter drastisch zu vergrößern, und bereits einige drastische Schritte unternommen haben.

Auf der Website WinFuture sagte Epic:

„Um unsere Antwortzeiten für Supportanfragen zu beschleunigen, haben wir unser Supportteam seit Dezember um das Siebenfache vergrößert und arbeiten daran, es noch einmal zu verdoppeln.“

Epic gibt keine spezifischen Zahlen dazu an viele Leute stellen Unterstützung zur Verfügung.

Die massiven Spielerzahlen, die Fortnite aufstellte, sind auch ein Magnet für Hacker. Epic hat kürzlich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Spielerkonten eingeführt.

