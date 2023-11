Gears of War Narrative Director wechselt zu Sony Santa Monica

Zum momentanen Zeitpunkt ist uns nicht viel bekannt darüber, in welche Richtung die God of War-Reihe von Sony Santa Monica in der Zukunft gehen wird. Es gibt zwar Gerüchte über DLCs und Fortsetzungen, aber noch keine konkreten Informationen. Was jedoch bekannt ist, ist, dass das Studio einen neuen Narrative Director eingestellt hat, um die Entwicklung des kommenden Projekts zu unterstützen. Sie tauscht somit ein “of War”-Franchise gegen ein anderes. Die Ankündigung wurde zuerst von Video Games Chronicle auf Twitter veröffentlicht. Mah schrieb dort: “Also gut, los geht’s… Ich bin so aufgeregt, meine Neuigkeiten mitzuteilen: Bonnie Jean Mah wechselt von The Coalition zu Sony Santa Monica als neue Narrative Director. Ich bin überglücklich, mit diesem Team und Studio zusammenzuarbeiten. Auf geht’s.”

Mah arbeitete bei The Coalition an mehreren Gears of War Spielen, darunter Gears of War: Ultimate Edition, Gears of War 4, Gears 5 und Gears Tactics. Sie stieg zur Position des Narrative Directors auf, bevor sie das Studio verließ, um als Narrative Lead bei Relic Entertainment an Ages of Empire 4 zu arbeiten. Später kehrte sie zu The Coalition zurück, um die Rolle des Franchise Narrative Directors für Gears of War zu übernehmen. Danach arbeitete sie zwei Jahre mit TiMi Montreal an einem nicht bekannt gegebenen Spiel. Sie hat jetzt eine große neue Welt, in der sie spielen kann, während Santa Monica an der Zukunft von God of War arbeitet.

Wie bereits gesagt, wissen wir nicht viel über die Zukunft von God of War. Es gibt Gerüchte über ein mögliches Ragnarok-DLC, aber sie sind nicht bestätigt. Anscheinend sollen die Fans bis Ende 2023 mehr erfahren. Eine Ankündigung auf den The Game Awards nächsten Monat würde das bedeuten, aber es ist nur eine Vermutung.

Außerdem gibt es Gerüchte, dass die kommende Veröffentlichung von ähnlichem Umfang sein wird wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Wenn sich dies bewahrheitet, wäre es ratsam, dass PlayStation es bei großen Veranstaltungen wie den Game-Awards ankündigt. Das Franchise scheint jedoch bei Mah gut aufgehoben zu sein. Wir hoffen, in den nächsten Wochen mehr darüber zu erfahren, wie es weitergeht.