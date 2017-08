Games gamescom 2017: Electronic Arts verlost „VIP-Pässe“ 10/08/2017 @ 17:33

im Rahmen der gamescom 2017 verlost Electronic Arts ab sofort VIP-Pässe für Star Wars Battlefront II, Battlefield 1 In the Name of the Tsar, Need for Speed Payback und FIFA 18.

Besitzer eines EA Player VIP Passes erhalten zu bestimmten Zeiten Zutritt zur Fast Lane des gewünschten Titels und können so die langen Warteschlangen am eigentlichen Standeingang umgehen.

Die Verlosung der VIP-Pässe findet auf der Website von EA statt!

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen sich Fans bis zum 21. August über die offizielle Aktionsseite von Electronic Arts mit ihrem EA-Account anmelden und sich anschließend auf einen der zur Auswahl stehenden Titel festlegen. Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen dabei die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter.

Die Gewinner erhalten den EA Player VIP Pass als QR-Code direkt per e-Mail, welcher am Stand sowohl gedruckt als auch digital auf dem Smartphone vorgezeigt werden kann. Um den Stand betreten zu können, müssen VIP-Besucher außerdem den jeweiligen Altersbeschränkungen der USK entsprechen.

Auch während der Messe selbst erhalten Besucher die Gelegenheit, weitere VIP-Pässe zu gewinnen. Ab Mittwoch, den 23. August, bis zum Ende der gamescom am Samstag, den 26. August, können die Spieler an einer zweiten Online-Verlosungsphase teilnehmen.

