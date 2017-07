Games PC-Games Playstation Xbox gamescom 2017: EA startet mit eigener Live-Show 20/07/2017 @ 11:53

Nicht nur Microsoft auch Electronic Arts wird auf der gamescom 2017 mit einer eigenen Live-Show abhalten.

Dabei wird der Publisher am 21. August um 18:30 Uhr neue Gameplay-Ausschnitte zeigen, Live-Matches präsentieren sowie mit „Überraschungen“ aufwarten.

Vor Ort gibt es 400 (!) Spielstationen wobei man Star Wars Battlefront 2, Need for Speed Payback, FIFA 18, Battlefield 1: In The Name of the Tsar, Star Wars Galaxy of Heroes und FIFA Mobile anspielen darf.

