Der chinesische Entwickler und Games-Publsiher YooZoo Games, früher bekannt als Youzu Interactive, wird auf der gamescom 2018 ein bisher noch nicht angekündigtes Game of Thrones-Game zeigen.

Dabei soll es sich um ein lizenziertes Strategie-Spiel für den PC handeln. Dabei soll der Fantasy-Titel in Zusammenarbeit mit Startautor George R.R. Martin entstehen.

Wer bitte ist Yoozoo Games?

Yoozoo Games, früher unter dem Namen Youzu Interactive bekannt, hat seinen Hauptsitz in Schanghai sowie Niederlassungen in London, Berlin, Hongkong, Singapur, Pune und anderen wichtigen Städten. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 brachte Yoozoo eine Vielzahl ausgesprochen erfolgreicher Produkte auf den Markt und baute ein weltweites Vertriebsnetz auf.

Zum Produktangebot gehören Junior Three Kingdoms, Thirty-Six Stratagems, Great Emperor, League of Angels, Grave Robbers‘ Chronicles und andere Spiele mit Rekordumsatz. Die Serie League of Angels wurde 2014 und 2016 von Facebook zum besten Internet-Spiel gekürt. Yoozoos Fantasy-Action-Rollenspiel Legacy of Discord gehört in 115 Ländern zu den Top 10 Handy-Spielen und ist derzeit das umsatzstärkste Action-Rollenspiel in Übersee, das von Chinesen entwickelt wurde.

Game of Thornes-Handygame bereits in Entwicklung

Yoozoo Games und Warner Bros. Interactive Entertainment sind gemeinsam mit HBO Global Licensing eine Partnerschaft eingegangen, um ein auf der HBO-Hit-Serie Game of Thrones basierendes Handy-Spiel nach China zu bringen. Die Partnerschaft dürfte mit dem Strategiespiel für PC erweitert worden sein.