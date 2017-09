Game of Thrones Staffel 8: Für das „Grande Finale“ werden mehrere Versionen gedreht

Das von George R.R. Martin erdachte Buchvorlage und von den Produzten D.B. Weiss und David Benioff verfilmte Serien-Saga endet mit der achten Staffel, die erst 2019 via HBO (in DE/AT wahrscheinlich über Sky Atlantic) ausgestrahlt wird. Um ein würdiges Staffelfinale zu präsentieren wird Geld für die Produktion eine eher unwichtige Reihung in der Planung bekommen, wie diese Meldung zeigt.

So wird HBO mehrere Versionen des Finales drehen lassen um Spoilern entgegenzuwirken.

„Ich weiß, dass sie für das Ende mehrere verschiedene Versionen drehen werden, sodass niemand wirklich weiß, was passieren wird”, erklärte der HBO-Programmchef Casey Bloys gegenüber The Morning Call am Rande.

Vorgeschichte zu Game of Thrones auf DVD/Blu-ray

Um die „Wartezeit“ auf die achte Staffel zu mindern wird es auf der DVD/Blu-ray-Fassung der siebenten Staffel, welche vor Weihnachten veröffentlicht wird, eine 45-Minuten lange animierte Episode geben, die die Vorgeschichte zur Fantasy-Serie zeigen wird.

Dazu gibt es bereits einen ersten Clip auf Youtube zu „Game of Thrones Conquest & Rebellion: An Animated History of the Seven Kingdoms“: