Der aktuelle Comic-Con-Trailer zeigt uns noch mehr Ausschnitte aus Staffel 7.

So spitzt sich die Situation Cersai vs. Daenerys (vs. Jon) mehr zu. Die restlichen Verbündeten der Lennisters werden zusammengerufen um die Tochter des verrückten Königs aufzuhalten. Man sieht im Trailer die Armee der Lennisters gegen die Unbefleckten kämpfen. Und die Lennister-Armee ist nicht einmal so klein…

Im Norden werden alle ab 10, wie angekündigt, zum großen Kampf vorbereitet. Man sieht Earon Graufreud glorreich durch die Straßen ziehn und die rote Priesterin trifft auf Daenerys, welche ja eigentlich im Norden bei Jon war…